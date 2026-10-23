Блог | Україна між війною на виснаження та боротьбою за стратегічну самостійність

УКРАЇНА МІЖ ВІЙНОЮ НА ВИСНАЖЕННЯ ТА БОРОТЬБОЮ ЗА СТРАТЕГІЧНУ САМОСТІЙНІСТЬ

Події останньої доби демонструють кілька взаємопов'язаних процесів, які визначатимуть подальший перебіг війни росії проти України.

Противник продовжує військовий тиск, удосконалює засоби ураження та активізує розвідувально-підривну діяльність. Україна відповідає асиметричними операціями, розвитком власних оборонних технологій, контррозвідувальними заходами та поглибленням військово-промислової співпраці з партнерами.

Європа поступово переходить від ситуативної військової допомоги до розбудови довгострокових оборонних спроможностей.

Водночас дедалі очевиднішою стає проблема, яку Україна більше не може ігнорувати: критична залежність окремих елементів національної оборони від зовнішніх технологічних, політичних та управлінських рішень.

1. ФРОНТ: ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ ТРИВАЄ

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 22 жовтня, протягом доби відбулося 146 бойових зіткнень. Противник завдав 48 авіаційних ударів, застосував 167 керованих авіабомб, майже 6 тисяч ударних безпілотників та здійснив понад 2100 обстрілів.

Висока інтенсивність бойових дій зберігалася на Покровському, Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та інших напрямках.

Наведені показники свідчать про значний масштаб бойового навантаження, однак самі по собі не дозволяють зробити висновок про оперативні прориви або суттєві територіальні зміни.

Стратегічна оцінка: російське командування продовжує тактику виснаження української оборони, намагаючись використати кількісну перевагу в живій силі та окремих видах озброєння.

Для України визначальними залишаються не лише утримання позицій, а й збереження особового складу, стійкості логістики, ефективності управління та здатності завдавати противнику непропорційно великих втрат.

2. ОПЕРАЦІЯ "ВЕЛЕС": АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ УКРАЇНИ

22 жовтня корпус Національної гвардії України "Хартія" повідомив про результати підземної операції на Куп'янському напрямку.

За інформацією військових, українські підрозділи подолали понад 15 кілометрів підземними комунікаціями, поєднавши приховане просування з наземними діями та застосуванням безпілотників.

Повідомляється про захоплення понад 30 російських військовослужбовців у полон та знешкодження понад 100 окупантів.

За оцінкою учасників операції, ці дії дозволили зірвати конкретний задум противника щодо використання підземних комунікацій для виходу в тил українських підрозділів.

Стратегічна оцінка: значення операції виходить за межі локального тактичного результату.

Українські військові продемонстрували здатність вивчати методи противника, адаптуватися до нестандартних умов та перетворювати виявлені вразливості на власну перевагу.

Водночас успіх окремої операції не слід ототожнювати з остаточним усуненням загроз на всьому Куп'янському напрямку.

3. РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ: НОВА ЕКОНОМІКА ПОВІТРЯНОГО ТЕРОРУ

ГУР МО України оприлюднило результати дослідження нової російської крилатої ракети "Філін".

За представленими характеристиками, її дальність може сягати 1200 кілометрів, швидкість – 800 км/год. У конструкції виявлено електронні компоненти іноземного виробництва, зокрема американського та китайського походження.

Важливими є не лише технічні характеристики ракети, а й сама тенденція розвитку російського військово-промислового комплексу.

Противник намагається розширити виробництво відносно дешевих засобів ураження, використовуючи уніфіковані конструктивні рішення та доступні компоненти.

Стратегічна оцінка: російська стратегія спрямована, зокрема, на створення економічної асиметрії, за якої вартість перехоплення повітряних цілей для України та її союзників може суттєво перевищувати вартість їх виробництва.

Відповідно, пріоритетами залишаються розвиток багаторівневої ППО, створення дешевших засобів перехоплення та посилення міжнародного контролю за постачанням критичних технологій до росії.

4. СПЕЦСЛУЖБИ: ВІЙНА ВСЕРЕДИНІ ОБОРОННИХ СИСТЕМ

Військова контррозвідка СБУ повідомила про викриття підозрюваного агента фсб у складі Збройних Сил України.

За версією слідства, чоловіка завербували ще до мобілізації. Його підозрюють у передачі противнику інформації про український підрозділ безпілотних систем.

Завдяки своєчасному реагуванню, за повідомленням СБУ, вдалося евакуювати понад 100 українських військовослужбовців.

Паралельно у Німеччині затримали громадянина України за підозрою у співпраці з російською розвідкою.

За даними німецької прокуратури, підозрюваний збирав інформацію про оборонні підприємства, виробництво озброєння та військові об'єкти, пов'язані із забезпеченням східного флангу НАТО.

В обох випадках остаточна правова оцінка належить суду.

Стратегічна оцінка: російські спецслужби намагаються діяти одночасно проти української армії, оборонної промисловості та європейської інфраструктури військового забезпечення.

Особливу небезпеку становлять агентурне проникнення, використання інсайдерів, отримання доступу до логістичних ланцюгів і збирання інформації про виробничі потужності.

Це вимагає не ситуативного реагування на окремі викриття, а системної контррозвідувальної роботи на всіх рівнях оборонного сектору.

5. ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ: ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИМУСУ

ГУР повідомило про проведення російськими силовими структурами операції "Нелегал-2026" на тимчасово окупованих територіях України.

Українців, які відмовляються отримувати російські паспорти, окупаційна адміністрація фактично переводить у категорію "іноземців", створюючи підстави для адміністративного переслідування та погроз депортацією.

На окупованій Луганщині, за інформацією української розвідки, тиск поширюється навіть на родини з неповнолітніми дітьми.

Стратегічна оцінка: примусова паспортизація є не просто адміністративною практикою окупантів, а інструментом зміни правового статусу населення, посилення політичного контролю та закріплення наслідків окупації.

У довгостроковій перспективі це створює додаткові загрози реінтеграції територій, захисту прав громадян і відновленню української юрисдикції.

6. STARLINK І STARSHIELD: КРИТИЧНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Одним із найбільш тривожних міжнародних сюжетів залишаються повідомлення про обмеження роботи супутникових сервісів SpaceX, які використовуються для забезпечення українських військових.

У публічному обговоренні фігурують Starlink і Starshield – пов'язані, але не тотожні технологічні рішення, функції та умови використання яких необхідно розмежовувати.

Американський сенатор Річард Блюменталь ініціював перевірку обставин обмеження доступу до супутникових можливостей.

Залишається відкритим питання, хто саме ухвалював відповідні рішення, якими були їхні підстави та наскільки повно відновлено функціонування сервісів.

У Європі ця ситуація посилила занепокоєння залежністю оборонних систем від приватних технологічних компаній.

Стратегічна оцінка: проблема значно ширша за окремий технічний інцидент.

Якщо функціонування критично важливих військових систем може залежати від непрозорих рішень зовнішнього постачальника, це створює системну вразливість національної оборони.

Україна потребує резервування каналів зв'язку, диверсифікації постачальників, власних технологічних альтернатив та юридично визначених гарантій доступності критичних сервісів.

Йдеться не про відмову від міжнародної співпраці, а про усунення небезпечної монозалежності.

7. ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЄВРОПА ПЕРЕХОДИТЬ ДО НОВОЇ МОДЕЛІ

22 жовтня український уряд ухвалив рішення, спрямоване на розширення можливостей приватного бізнесу щодо будівництва захищених підземних виробничих об'єктів для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Паралельно Данія забезпечує державну кредитну гарантію на 750 млн данських крон для фінансування діяльності української компанії Fire Point на своїй території.

У Великій Британії Rheinmetall розгортає виробництво компонентів великокаліберних артилерійських систем, відновлюючи важливі промислові спроможності.

Також повідомляється про відкриття Україні можливості закуповувати озброєння та боєприпаси через агентство НАТО NSPA.

Ці рішення перебувають на різних стадіях реалізації, проте демонструють спільну тенденцію.

Стратегічна оцінка: Україна поступово інтегрується в європейський оборонно-промисловий простір, а європейські держави переходять від разових поставок до формування довгострокових виробничих і закупівельних механізмів.

Однак кредитні гарантії, інвестиційні рішення та відкриття виробничих потужностей ще не означають негайного надходження готового озброєння на фронт.

Визначальними будуть темпи запуску виробництва, його захищеність, кадрове забезпечення, доступ до комплектувальних та фактичні обсяги продукції.

8. ЄВРОПЕЙСЬКА ПІДТРИМКА: ВІД ПОЛІТИЧНИХ ЗАЯВ ДО ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ

Естонія оголосила про виділення 10 млн євро на оборонну підтримку України, зокрема для забезпечення нагальних потреб у засобах ППО та боєприпасах.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо обговорювали подальшу оборонну співпрацю, підготовку до зимового періоду та підтримку енергетичної стійкості України.

Фінляндія також оголосила про виділення 2 млн євро гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчих потреб і підтримки населення взимку.

Бельгія розглядає можливість долучення до антибалістичної програми FREYJA, зокрема із залученням власного оборонно-промислового комплексу.

Румунія посилює увагу до морського спостереження, протимінної оборони та протидії безпілотним загрозам у Чорному морі.

Данія планує розширювати власні далекобійні спроможності шляхом закупівлі сучасних високоточних ракет, зокрема JSM та інших систем.

Стратегічна оцінка: європейські держави дедалі чіткіше усвідомлюють, що безпека України є невіддільною складовою їхньої власної безпеки.

Водночас між політичним усвідомленням загроз, ухваленням фінансових рішень та появою реальних військових спроможностей зберігається небезпечний часовий розрив.

Саме швидкість його подолання визначатиме здатність Європи ефективно стримувати подальшу російську агресію.

9. ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА: ІНСТИТУЦІЙНА СТІЙКІСТЬ НЕ МЕНШ ВАЖЛИВА ЗА ЗБРОЮ

За повідомленнями народних депутатів, розгляд Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки вилучили з проєкту порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради.

Ухвалення відповідних антикорупційних рішень пов'язане з виконанням Україною зобов'язань перед Європейським Союзом, зокрема в межах програми Ukraine Facility.

Водночас сама зміна парламентського порядку денного ще не означає автоматичного припинення або втрати всього обсягу європейського фінансування.

Окремим напрямом залишається забезпечення стійкості критичної інфраструктури, насамперед у Києві та інших великих містах, які регулярно зазнають російських атак.

Стратегічна оцінка: в умовах тривалої війни ефективність державних інституцій безпосередньо впливає на обороноздатність, фінансову стабільність і довіру міжнародних партнерів.

Корупційні ризики, затримки реформ, неефективне управління та політичні конфлікти навколо повноважень і відповідальності створюють додаткові вразливості.

Національна безпека починається не лише на фронті. Вона значною мірою залежить від якості державного управління.

10. ДИПЛОМАТІЯ: ПЕРЕГОВОРИ ЩЕ НЕ ОЗНАЧАЮТЬ МИРУ

Після контактів зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом кремль заявив про принципову готовність повернутися до переговорного процесу за участю України та Сполучених Штатів.

Україна підтримує дипломатичні ініціативи, спрямовані на припинення війни та забезпечення справедливого миру.

Водночас позиції сторін щодо окупованих територій, умов припинення бойових дій і майбутніх гарантій безпеки залишаються принципово відмінними.

У Європейському Союзі також триває обговорення можливого формату представництва Європи в майбутніх переговорах із росією.

Стратегічна оцінка: російська сторона може використовувати переговорний процес не лише для пошуку домовленостей, а й для закріплення власних вимог, послаблення санкційного тиску та формування вигідного їй міжнародного порядку денного.

Тому оцінювати дипломатичні перспективи необхідно за змістом запропонованих домовленостей, наявністю дієвих гарантій безпеки, механізмами контролю та реальними діями противника.

Сам факт переговорів не є доказом готовності кремля до справедливого миру.

11. БЛИЗЬКИЙ СХІД: ДОДАТКОВИЙ РИЗИК ДЛЯ УКРАЇНИ

Американські медіа повідомляють про опрацювання Сполученими Штатами та Ізраїлем сценаріїв можливих нових військових дій проти Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада.

Водночас військове планування не означає, що політичне рішення про початок операції вже ухвалене.

Для України потенційна ескалація на Близькому Сході важлива насамперед через можливе перерозподілення американських військових ресурсів, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та політичної уваги.

Стратегічна оцінка: новий масштабний конфлікт у регіоні може створити додаткову конкуренцію за обмежені оборонні ресурси Заходу.

Водночас конкретні наслідки залежатимуть від масштабу, тривалості та характеру можливих бойових дій. Робити висновок про неминуче скорочення допомоги Україні наразі передчасно.

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ПІДСУМКОВА СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА

Сукупність подій останньої доби дозволяє виокремити п'ять взаємопов'язаних пріоритетів національної безпеки України.

Перший – військова стійкість. Збереження боєздатності Сил оборони, розвиток асиметричних можливостей, технологічна адаптація та підвищення ефективності застосування наявних ресурсів.

Другий – контррозвідувальний захист. Протидія агентурному проникненню, диверсіям, витокам чутливої інформації та спробам отримання противником доступу до критичних елементів оборонної інфраструктури.

Третій – оборонно-промислова самодостатність. Максимальне розширення власного виробництва озброєнь, передусім засобів протиповітряної оборони, безпілотних і ракетних систем, а також поглиблення технологічної інтеграції з європейськими партнерами.

Четвертий – технологічний суверенітет. Зменшення критичної залежності від окремих іноземних постачальників, створення резервних каналів зв'язку та розвиток власних технологічних рішень.

П'ятий – інституційна стійкість держави. Забезпечення ефективного управління, протидії корупції, прозорого використання ресурсів та збереження довіри міжнародних партнерів.

Ці завдання не існують окремо одне від одного.

Без ефективної контррозвідки неможливо надійно захистити оборонне виробництво. Без власної промисловості складно забезпечити довготривалу боєздатність армії. Без технологічної стійкості навіть сучасна зброя може втратити частину своєї ефективності. А без належного державного управління неможливо повноцінно реалізувати жоден із цих напрямів.

МІЙ ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК

росія намагається виграти війну не лише на полі бою.

Її стратегія передбачає одночасне виснаження українських військових і економічних ресурсів, підрив державних інституцій, використання агентурних можливостей, послаблення довіри між Україною та союзниками і створення умов для нав'язування власного бачення завершення війни.

Це не означає, що всі дії противника координуються в межах єдиного бездоганного плану. Але їхня сукупність формує багаторівневий тиск на українську державу.

Водночас Україна вже не обмежується пасивною обороною.

Наші військові демонструють здатність до нестандартних операцій. Оборонна промисловість поступово розширює можливості. Українські технологічні розробки інтегруються в європейський оборонний простір. Спецслужби продовжують протидіяти агентурним і диверсійним загрозам.

Однак успіх цих процесів залежатиме від того, чи зможемо ми перетворити окремі досягнення на цілісну державну стратегію.

Україна повинна перейти від моделі виживання завдяки зовнішній підтримці до моделі стійкості, заснованої на власних спроможностях і надійних союзницьких механізмах.

Це не означає відмови від партнерів. Навпаки, сильна Україна має бути інтегрованою частиною європейської та євроатлантичної системи безпеки.

Але жодне зовнішнє політичне рішення, технологічне обмеження чи затримка військової допомоги не повинні ставити під загрозу саме існування нашої оборони.

Стратегічна самостійність – це не ізоляція. Це здатність держави захищати себе за будь-яких обставин, використовуючи власні ресурси та союзницькі можливості, але не стаючи заручником чужих рішень.

Саме за таку Україну ми сьогодні воюємо.

І саме таку Україну повинні залишити після перемоги.