Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у WSJ розкрили, як це вдалося

Україна навчилася протидіяти російській балістиці за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Хороші результати у цьому показала система Lima.

Вона впливає на навігаційни сигнали ворожих ракет і змушує їх відхилятися від курсу. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Що відомо про систему, що захищає від балістичних ударів

Автори матеріалу згадали, як під час однієї з атак на початку цього року Росія намагалася атакувати двома балістичними ракетами важливий урядовий об'єкт у Києві. До цілі жодна з них не не долетіла: обидві ракети впали у річку Дніпро.

Як виявилося, це стало результатом бойової роботи підрозділу радіоелектронного придушення "Нічний дозор". Військові тоді застосовували систему Lima.

Командир "Нічного дозору" з позивним "Алхімік" розповів журналістам, що система Lima випромінює сигнал на відстань до майже 200 км. У цьому радіусі вона може виводити з ладу дрони, ракети та керовані авіабомби.

Довела Lima й свою здатність протидіяти російським аеробалістичним ракетам "Кинджал". Бійці "Нічного дозору" у листопаді минулого року за її допомогою перехопили цю ракету, яку, як запевняв російський диктатор Володимир Путін, "неможливо збити".

"Неможливе" стало можливим після того, як система Lima, за словами офіцерів підрозділу. направила на ракету помилковий навігаційний сигнал, що змусило її змінити напрямок і розвалитися під тиском власної швидкості.

Захисники визнають, що Lima іноді може створювати перешкоди для їхніх власних дронів під час операцій. Однак вони не сумніваються в ефективності радіоелектронної боротьби.

За словами одного з українських офіцерів, Lima дозволяє придушувати від 70% до 95% радіокерованих дронів, виявлених у секторі, де діє підрозділ "Нічний дозор".

За нестачі протибалістики Україна нарощує РЕБ

У матеріалі зазначено, що Україна загалом дуже активно використовує засоби РЕБ

Так, у Phantom Defense відзвітували, що за рік їхні системи виявили понад 11 500 ворожих БПЛА, нейтралізувавши близько 7 500 із них.

А компанія December1 наростила постачання пристроїв РЕБ далекого та ближнього радіуса з десятків одиниць у 2024 році до тисяч екземплярів щомісяця.

З розвитком технологій у засобів радіоелектронної боротьби з’явилося більше потенційних цілей: від мобільних телефонів і систем супутникової навігації до безлічі нових керованих снарядів і дронів, а також традиційних радіостанцій і радарів.

Видання також пише, що військові кораблі іноді зв’язуються з іншими суднами за допомогою лазерів, які неможливо заглушити. У виданні зазначили, що Україна та Росія використовують оптоволоконні кабелі для прямого підключення дронів до операторів. Обидві сторони мають дрони зі штучним інтелектом, здатні наводитися на цілі та знищувати їх без необхідності отримання команд від пілота.

Однак усі ці методи мають недоліки, підкреслили у виданні. Наприклад, лазери працюють лише на невеликих відстанях і за гарної погоди, а дрони з оптоволоконним зв’язком повільніші й менш маневрені.

За словами Віто Томасі, керуючого директора німецького виробника дронів Quantum Systems, штучному інтелекту ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж дрони зможуть самостійно й надійно орієнтуватися на місцевості на великих відстанях.

Бійці "Нічного дозору" розповіли журналістам, що системи Lima використовуються на всіій території України, що дозволяє створити невидиму мережу для перехоплення ворожих засобів ураження.

І коли командам "Нічного дозору" вдається витягти збиту ціль, вони ретельно вивчають уламки, щоб знайти нові способи протидії тим чи іншим засобам ураження.

Ефективність Lima залежить від типу цілі та її захисту від радіоелектронного впливу. Росіяни постійно вдосконалюють системи навігації своїх ракет та дронів, аби обходити українські засоби РЕБ.

Наприклад, наприкінці 2024 року українські військові виявили у російській зброї китайські антени з керованою діаграмою спрямованості, які можуть визначати напрямок сигналу придушення та допомагати обходити перешкоди.

Після цього "Нічний дозор" разом із виробником Lima розробив оновлену систему Lima Quant, покликану протидіяти таким технологіям. У відповідь росіяни збільшили кількість антен у своїх система.

Тож адаптація до нових умов є постійною – з обох боків.

Західні та українські експерти з протиповітряної оборони вважають, що системи на кшталт Lima можуть зривати атаки балістичних ракет.

Водночас вони не є повноцінною заміною Patriot. Кінетичні перехоплювачі залишаються важливим елементом захисту від балістики. А РЕБ є значно дешевшим способом протидії окремим повітряним цілям.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями президент України Володимир Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ. Було визначено завдання на наступний рік.