Україна не завдавала ударів по нафтопереробці й енергетиці РФ протягом двох днів, Росія уразила 19 регіонів країни, – Зеленський

Україна протягом двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробці та енергетиці після оголошення главою Білого дому Дональдом Трампом перемир’я. Тим часом Росія продовжувала атакувати українську територію та завдала ударів по енергетичних об’єктах і критичній інфраструктурі в 19 регіонах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що для деескалації необхідні дзеркальні кроки та посилення міжнародного тиску на Москву.

Обстріли РФ не припиняються

"З вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів вдалося збити. Але, на жаль, не всі", – йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що у Харкові внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок. Унаслідок атаки загинули четверо людей.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Поранено загалом за один вечір і тільки в Харкові 41 людину", – поінформував він.

Під ударами РФ за ці дві доб... Розгорнути

Для деескалації необхідні дзеркальні кроки

Під ударами РФ за ці дві доб... Розгорнути

Також Росія підло атакувала балістикою Київ. П’ять ракет влучили в об’єкти цивільної інфраструктури. За словами Зеленського, цього разу Україна не отримала від партнерів попередження про загрозу такого удару.

"Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – підкреслив він.

Для деескалації необхідні дзеркальні кроки

Росія атакувала низку регіонів України попри енергетичне перемир’я

Глава держави зазначив, що протягом двох діб після оголошення президентом США перемир’я в енергетичній сфері Україна не атакувала російські нафтопереробні підприємства та інші об’єкти енергетики.

"Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни", – зазначається у повідомленні.

Під ударами РФ за ці дві доб... Розгорнути

Під ударами РФ за ці дві доб... Розгорнути

Для деескалації необхідні дзеркальні кроки

Зеленський підкреслив, що Україна залишається готовою до взаємних кроків для зниження напруженості. Проте, за його словами, для реальної деескалації необхідно посилити тиск на Росію, адже війна завершується тоді, коли агресор усвідомлює, що більше не може її затягувати.

"Тиск світу на Росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні. Дякую всім, хто справді допомагає!" – підсумував президент.

Під ударами РФ за ці дві доб... Розгорнути

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. Внаслідок одного з прильотів значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський дрон-камікадзе влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці ввечері 12 жовтня. За попередньою інформацією, загинули двоє мирних жителів, ще щонайменше 11 людей постраждали. На місці спалахнула пожежа, а вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах.