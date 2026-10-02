Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Вид на річку Дніпро в Києві,...

Росія може готувати масштабну кампанію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України напередодні зими. Перехоплений українською стороною документ описує сценарій, за якого атаки мають позбавити великі міста електрики, тепла та води.

Про це пише The New York Times. Сам документ показав європейським партнерам у Парижі міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Документ датований серпнем і написаний російською мовою. У ньому описана поетапна кампанія, спрямована на виведення з ладу значної частини української енергосистеми.

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Першим етапом мають стати удари по підстанціях поблизу західного кордону України. Саме через них країна отримує електроенергію з Європи. Далі у документі йдеться про атаки на гідроелектростанції.

Опалювальні труби проходять... Джерело: NYT. Розгорнути

Третій етап передбачає удари по електричних розподільчих пристроях біля трьох українських атомних електростанцій, які нині працюють. Їхнє пошкодження, як зазначається у документі, має змусити АЕС відключитися від енергосистеми.

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Окремо Росія нібито планує атакувати об’єкти водопостачання та водовідведення. Серед можливих цілей названі насосні станції та очисні споруди. Раніше Росія не завдавала масштабних ударів по таких об’єктах.

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У документі Київ, Харків та Одеса названі основними цілями. Зазначається, що Росія може намагатися скоротити постачання електроенергії до цих міст на 90%, а теплопостачання – до 90%.

Частиною цих заходів є модер... Джерело: NYT. Розгорнути

Також у плані йдеться про серйозне порушення роботи каналізаційних систем. Сукупний ефект таких ударів, за задумом авторів документа, мав би створити масштабні перебої з базовими комунальними послугами.

Загалом російський план передбачає знищення майже 15 ГВт генерувальних потужностей – приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа.

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У документі йдеться про використання до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Під ударом можуть опинитися не лише великі електростанції, а й підстанції та міські котельні.

Водночас ще невідомо, чи буде цей план реалізований у заявленому масштабі та наскільки ефективними можуть виявитися такі атаки.

Україна тим часом готується до нового опалювального сезону. На критичних об’єктах встановлюють захисні конструкції, ремонтують трансформатори та підстанції, а також розгортають менші газові електростанції, які складніше знищити одним ударом.

Ці заходи можуть допомогти пом’якшити наслідки атак, однак після чотирьох років війни енергосистема залишається значно ослабленою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, українській розвідці вдалося отримати російські документи з детальними планами ворога щодо обстрілів нашої енергетичної системи. Україна активно готується і посилює захист, щоб достойно пройти наступну зиму.

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