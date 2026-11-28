Україна під час атаки на Кримський міст використала ізраїльську систему супутникового зв’язку HiSKY: що про неї відомо

Під час атаки на незаконно збудований росіянами Кримський міст українські військові використовували ізраїльську систему супутникового зв’язку HiSKY. Вона є аналогом американського Starlink, який віднедавна працює в Україні зі значними обмеженнями.

За наявною інформацією, зв’язок HiSKY застосовували деякі безпілотники, задіяні під час атаки. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з питанням.

Як Україна використовувала HiSKY

За даними видання, ізраїльську систему супутникового зв’язку застосовували деякі українські дрони під час атаки на Кримський міст.

Один зі співрозмовників WSJ зазначив, що, на відміну від Starlink, HiSKY працює на території Росії. Українські оператори безпілотників також використовували її для пошуку російських пускових установок балістичних ракет.

Компанія HiSKY не відповіла на запити видання про коментарі.

Чим HiSKY відрізняється від Starlink

За словами джерела, ізраїльська система складніша у використанні та потребує більше технічних знань. Зокрема, під час місій має бути присутній спеціаліст.

Для порівняння, термінали Starlink простіші в експлуатації. Через це HiSKY, ймовірно, застосовуватимуть переважно для особливо важливих місій, а не для щоденних операцій із використанням дронів.

Українські війська змушені проводити такі рутинні операції постійно, поки Росія продовжує вторгнення.

Раніше американський сенатор-демократ Кріс Кунс заявив про намір розслідувати дії Ілона Маска щодо обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні. Він також планує викликати самого мільярдера та свідків із компанії SpaceX для пояснень. Кунс наголосив, що робота Starshield має критичне значення для оборони США та їхніх союзників.

Ми також писали про те, що Конгрес США може призупинити державне фінансування систем, розроблених компанією SpaceX Ілона Маска. Як попередив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні стане головою Комітету з розвідки Палати представників, це станеться, якщо адміністрація Дональда Трампа та мільярдер відмовляться розкрити, хто саме віддав наказ про уповільнення роботи Starshield в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів телекомунікаційної інфраструктури. Правоохоронці перевірятимуть, чи були ці злочини частиною скоординованої операції, організованої іноземною розвідкою.