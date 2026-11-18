Україна під час атаки на Кримський міст використовувала не Starlink, а власну систему – The Times

Британські журналісти стверджують, що українські війська не використовували американську супутникову систему Starlink під час удару по Кримському мосту. Натомість Україна застосувала власну систему.

Ця місія показала, що Україна більше не потребує Starlink і Starshield. Про це пише британська газета The Times з посиланням на українські джерела, зокрема офіцера, причетного до планування операції.

Як було атаковано міст

За інформацією джерела британського видання, під час атаки на Кримський міст Сили оборони України не застосовували систему супутникового зв’язку Starlink, а покладалися на систему вітчизняного виробництва.

Джерело стверджує, що успішне ураження незаконного мосту свідчить про те, що Україна нібито більше не потребує послуг Starlink і Starshield.

"Вперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб вони могли уражати конкретні точки на мосту. Ми показали, що можемо проводити такі операції без Starlink", – розповів офіцер.

Атака напередодні саміту

Також анонімне джерело визнало, що удар по Кримському мосту планували спеціально напередодні тристороннього саміту між лідерами США, Росії та Китаю. За словами українського офіцера, у такий спосіб Київ хотів показати слабкість російського диктатора Путіна.

Операцію провели у складному комбінованому форматі із застосуванням ракет і безпілотників. В ударі по Кримському мосту брали участь різні складові Сил оборони України.

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: Радар ППО | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: Радар ППО | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Новий вигляд Кримського мосту. Джерело: Exilenova+

Удари пролунали 16 і 17 листопада. Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада. За його словами, українські війська застосували різні ракети й безпілотники для знищення конструкції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.