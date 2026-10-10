Україна продовжить бити по російських НПЗ, попри послаблення санкцій США щодо російського дизеля – FT

Україна не припинятиме далекобійних ударів по нафтопереробних заводах РФ, попри рішення США послабити обмеження на постачання російського дизельного пального на світовий ринок. У Вашингтоні пояснили цей крок наміром дозволити відповідні поставки, однак поки невідомо, які обсяги палива вдасться експортувати.

Про це повідомляє Financial Times. Аналітики зазначають, що через українські удари НПЗ країни-агресорки працюють зі значними перебоями, що може обмежити можливості Москви наростити постачання.

Україна продовжить далекобійні удари по НПЗ РФ

Про те, що Київ не припинятиме далекобійних ударів по енергетичних об'єктах ворога, за інформацією видання, заявив один з українських високопоставлених чиновників.

"Ми спалимо нафтопереробні заводи", – зазначив він.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження тимчасового дозволу, який дасть змогу постачати російське дизельне пальне на світовий ринок. Водночас поки невідомо у яких обсягах його імпортуватимуть Сполучені Штати, які протягом останніх десяти років майже не купували дизель у Росії.

Союзники Вашингтона поставилися до цього рішення стримано, адже раніше намагалися скоротити енергетичні доходи Москви. Велика Британія зі свого боку заявила про намір і надалі підтримувати жорсткі санкційні обмеження проти Росії.

Можливості експорту дизельного пального РФ обмежені

Аналітики сумніваються, що Москва зможе суттєво наростити експорт дизеля. Через перебої, спричинені українськими ударами, російські нафтопереробні заводи працюють приблизно на 60% потужності.

Керівниця напряму політики та геополітичних ризиків компанії Kpler Мішель Брухард зазначила, що головною перешкодою для збільшення експорту є саме проблеми з переробкою нафти, а не можливості постачання.

"У Росії немає проблеми з експортом. У неї є проблема з нафтопереробним заводом", – наголосила вона.

За оцінками Kpler, до 2025 року Росія щомісяця відправляла морем у середньому 2,6 млн тонн дизельного пального. Однак у 2026 році морський експорт різко скоротився через запроваджені Москвою обмеження. Нині такі поставки майже повністю припинилися.

У статті зазначається, що США ніколи не були великим покупцем російського дизеля: востаннє вони імпортували його в липні 2022 року, тоді як максимальний показник (210 тисяч тонн) припав на січень 2022-го.

Аналітики застерігають, що рішення США може мати зворотний ефект і призвести до скорочення пропозиції дизеля на світовому ринку. Після оголошення про послаблення обмежень ціни на пальне знизилися порівняно з вартістю сирої нафти, що посилює тиск на нафтопереробні підприємства, які вже стикаються зі стрімким зростанням транспортних витрат.

"Маржа нафтопереробних заводів зараз негативна, а це означає, що обсяги роботи нафтопереробних заводів в Азії, ймовірно, скоротяться... а це означає, що ми втратимо частину дизельного палива", – пояснила Брухард.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Очільник Білого дому повідомив, що Росія готова негайно спрямувати 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а згодом – додатковий мільйон тонн. Постачання ще трьох мільйонів тонн пального залежатиме від стану російських нафтопереробних заводів.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням".

"Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", – наголосив глава держави.