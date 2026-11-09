Україна провела три випробування систем перехоплення цілей у космосі – The Guardian

Україна випробувала системи перехоплення цілей у навколокосмічному просторі та розглядає можливість їхнього серійного виробництва. Розробки мають посилити захист від нових російських загроз, зокрема балістичних ракет "Орєшнік", які виходять за межі атмосфери перед ураженням цілі.

Про це повідомляє британське видання The Guardian. У матеріалі йдеться про зростання ролі космічних технологій у російсько-українській війні.

За словами голови підкомітету з питань державної безпеки парламентського комітету з питань оборони України Федора Веніславського, випробування систем перехоплення вже продемонстрували можливість їхнього запуску. Водночас одним із головних викликів для реалізації проєкту залишається фінансування, адже війна потребує значних ресурсів.

Україна провела щонайменше три випробування систем перехоплення цілей за межами атмосфери. Йдеться, зокрема, про можливість знищення засобів ураження, які запускаються з дуже великих висот, у тому числі з літальних апаратів.

Федір Веніславський наголосив, що цей напрям є одним із пріоритетних для української оборони. Влада вже працює над тим, щоб перевести відповідні розробки у виробництво.

Окрему увагу Україна приділяє незалежності супутникового зв’язку. Необхідність цього стала особливо очевидною після обмежень роботи Starlink, які вплинули на комунікації та системи управління українськими військами.

Минулого місяця Україна спільно з данською компанією GomSpace оголосила про успішний запуск Obria Nano – першого тестового супутника майбутньої незалежної української мережі зв’язку. За попередніми планами, вона може налічувати близько 245 супутників.

Obria Nano на орбіті. Джерело: GomSpace Group AB

Водночас Москва розгортає власну супутникову систему Rassvet, яку розглядають як альтернативу Starlink. Її запуск став особливо актуальним після того, як Росія втратила доступ до сервісу американської компанії SpaceX.

Саме тому Україна завдала удару по підприємству "Прогрес" у російській Самарі 15 серпня. Там виробляють ракети-носії "Союз-2", які використовують для виведення супутників на орбіту. Дві ракети Flamingo влучили у два корпуси підприємства, зокрема у приміщення, де збирали материнські плати для систем запуску "Союз".

Супутникові знімки демонстру... Джерело: Vantor. Розгорнути

Крім того, Росія використовує засоби радіоелектронного придушення сигналів, лазерне засліплення супутників і спеціальні апарати для стеження за космічними об’єктами інших держав.

Експертка з космічної безпеки Шведського університету оборони Елена Гроссфельд зазначила, що протистояння в космосі вже перестало бути сценарієм майбутнього.

"Про космічну війну говорили як про майбутнє. Але ми вже перебуваємо в цьому майбутньому", – наголосила вона.

Супутники стали невіддільною частиною сучасних бойових дій, оскільки забезпечують розвідку, зв’язок і наведення озброєння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Росії чи не всі Z-канали опублікували повідомлення про нібито використання Силами оборони для далекобійних ударів нових терміналів супутникового зв'язку. Ця новина викликала у російських "воєнкорів" справжню істерику.