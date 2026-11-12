Україна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога Starlink

Україна, ймовірно, знайшла альтернативу супутниковій системі Starlink, що могло суттєво підвищити ефективність ударів безпілотників по території Росії. Йдеться про ізраїльську супутникову систему HiSky, використання якої українське військове командування наразі офіційно не підтверджує.

Про це пише Yle. Видання зазначає, що від кінця жовтня Україна майже щодня завдає масштабних ударів групами дронів по російських нафтопереробних заводах, а наслідки атак свідчать про значно більші руйнування, ніж раніше.

Про можливе використання Україною HiSky почали повідомляти російські військові наприкінці жовтня. Вони стверджували, що уламки збитих українських безпілотників містили компоненти цієї ізраїльської системи.

Водночас українське військове командування не підтверджує і не спростовує використання цієї технології.

Переваги ізраїльської системи HiSky перед Starlink

Видання зазначає, що ізраїльська система HiSky має низку переваг перед Starlink Ілона Маска. Якщо Starlink працював лише в межах державних кордонів України, але не на території РФ, то HiSky працює на всій європейській частині Росії, що дозволяє суттєво розширити удари та збільшити їх ефективність.

Однією з головних переваг HiSky також є можливість підтримувати двосторонній обмін даними під час польоту безпілотника. Завдяки цьому українські оператори можуть дізнаватися, чи влучили перші БПЛА у визначену ціль. Якщо ж об'єкт уже знищено або пошкоджено, решту дронів можна перенаправити на інші важливі цілі.

Наприклад, якщо основною ціллю на НПЗ була установка перегонки нафти, і першими дронами її було уражено, безпілотники, які ще перебувають у повітрі, можна спрямувати на установки крекінгу, резервуари для зберігання нафтопродуктів або електричні підстанції.

Оператори також можуть змінювати маршрути дронів, якщо на шляху виявляють значну концентрацію засобів протиповітряної оборони. Раніше безпілотники, які вже отримали завдання, продовжували рух до визначеної цілі навіть тоді, коли її було знищено першими хвилями атаки.

Водночас фінські аналітики зазначають, що HiSky має і певні обмеження порівняно зі Starlink. Йдеться про обмежену пропускну здатність, тому, зокрема, не дає змоги отримувати телевізійне зображення з місця події.

Однак її складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби. Якщо сигнал одного супутника слабшає, система автоматично перемикається на інший. Власне HiSky має лише один супутник, але використовує також супутникові послуги інших приватних компаній.

Українські удари по російських НПЗ посилилися

Як зазначає Yle, хоча використання HiSky Україною поки що не підтверджене, результати говорять самі за себе – інтенсивність та результати ударів українських безпілотників останнім часом помітно зросли.

З кінця жовтня Україна майже щодня здійснює масштабні атаки на російські нафтопереробні заводи, використовуючи "рої" дронів. За відеоматеріалами з місць уражень, масштаби пошкоджень підприємств стали значно більшими, ніж під час попередніх атак.

Це означає, що Росія втрачає дедалі більше своїх нафтопереробних потужностей, які стає дедалі важче відновити шляхом ремонту.

Видання також зазначає, що в Україні добре пам'ятають рішення Ілона Маска обмежити роботу системи Starlink, що позбавило країну значної частини можливостей для завдання ударів. Використання альтернативної системи, яка не залежить від подібних політичних рішень власника, могло б зменшити таку вразливість.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські військові блогери повідомили про нібито використання Силами оборони для далекобійних ударів нових терміналів супутникового зв'язку. Ця новина викликала у російських "воєнкорів" справжню істерику. На це відреагував радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він нагадав ворогу, що окрім Starlink існують й інші системи, водночас не підтвердив і не спростував застосування таких систем.