Україна розриває мережу, що живить військову машину РФ: війна уже точиться в п'яти морях – NYT

Менше ніж за два місяці Україна атакувала 40 російських нафтових і військово-промислових об'єктів. А далекобійні удари Сил оборони сягнули на відстань понад 2400 км і охопили п'ять морів.

Такими підрахунками поділилася газета The New York Times. Там вважають, що нині Україна просто розриває мережу, що живить військову машину РФ.

Україна розриває військову машину РФ

У публікації The New York Times зазначено, що за 50 днів Україна завдала ударів по 40 російських нафтових та військово-промислових об'єктах РФ, зокрема по паливному терміналу на березі Білого моря в Арктиці та заводу з виробництва ракетного палива в глибині Сибіру. У Балтійському морі загорівся російський військовий корабель, ще один був потоплений біля берегів Лівії.. А внаслідок ударів по Кримському мосту у Чорне море обвалилася ділянка його автомобільної частини.

"Україна активізує кампанію глибоких ударів, яка наразі простягається на понад 2 400 км і охоплює щонайменше п'ять морів, маючи на меті розірвати мережі, що забезпечують військову машину Москви паливом, озброєнням та фінансуванням. Таким чином Київ перетворює величезні географічні масштаби Росії та її віддалені військові й економічні активи на її слабке місце", ––зазначено у матеріалі.

Українські війська змушені п... Розгорнути

Росія, здавалося б, переважає Україну у всьому, зокрема за кількістю озброєнь та засобів уражень, а також особового складу. До того ж, Україна нині потерпає від нестачі ракет ППО для захисту від російських ударів. Попри все це українські воїни лише нарощують темпи своїх далекобійних операцій до рекордних значень, запускаючи в окремі дні на територію РФ, за твердженням NYT, понад 1 тис. дронів.

Видання пише, що Москва веде "тіньову війну", що включає підпали, саботаж та замахи на вбивство по всій Європі. Не цурається агресор також вторгнень у повітряний простір НАТО і нападів на судна в територіальних водах країн-членів НАТО. А Київ вишукує військові цілі на величезній російській території, щоб підірвати здатність РФ нарощувати силу.

У статті зазначено, що масштаби української кампанії стали особливо очевидними минулого тижня, коли українські безпілотники завдали удару по російському військовому вантажному судну Sparta II у Фінській затоці у східній частині Балтійського моря.

Вже наступного дня за понад 1 000 миль від України українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" – один із найновіших російських військових кораблів. Разом з ним потонув бойовий гелікоптер, що перебував на борту. Також було уражене вантажне судно, яке, за твердженням Києва, перевозило зброю.

Поки адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала Москві нові й нові стимули, намагаючись прискорити завершення війни – Україна здійснювала чи не наймасштабнші за усю війну атаки – принаймні, у повідомленнях російського міноборони. Там заявляли, що 16 листопада російська ППО нібито збила 1 336 українських БпЛА, а наступного дня – аж 1 441 (цифра стала рекордною).

Видання нголошує, що Москва не інформує, скільки українських дронів досягають цілей, і рідко визнає збитки, завдані цими атаками. Однак аналітики, використовуючи геолоковані відеоматеріали, підтвердили десятки значних ударів за останні тижні.

"Розширення можливостей Києва зумовлене стрімким розвитком вітчизняної оборонної промисловості. Ці можливості еволюціонували від модернізації комерційних дронів до створення ударних систем на реактивній тязі та важких крилатих ракет, здатних доставляти однотонне корисне навантаження на відстань понад 1 800 миль. Україна також прискорює розробку власних балістичних ракет. Водночас українські інженери стрімко впроваджують штучний інтелект у весь арсенал країни", – пишуть у NYT.

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Палає Куйбишевський НПЗ. Джерело: Exilenova+

Разом з тим, йдеться у статті, зростання внутрішнього виробництва супроводжується домовленостями про спільне виробництво розвідувальних дронів з Німеччиною та угодою з Великою Британією щодо створення понад 1 000 ударних дронів великої дальності.

Ці домовленості мають допомогти Україні зберегти здатність завдавати ударів по глибокому тилу РФ незалежно від того, які настрої пануватимуть у Вашингтоні.

Як розповідав OBOZ.UA, 28 листопада стало відомо, що Сили оборони України атакували елітний російський БпЛА-підрозділ "Рубікон", який облаштувався в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Під час однієї з нещодавніх операцій вдалося успішно уразити пункт постійної дислокації та завдати загарбникам суттєвих втрат: більше 30 загиблих та до 70 поранених.

В операції брали участь: батарея безпілотних авіаційних комплексів Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, Центр спеціальних операцій СБУ "Альфа", 422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe Сухопутних військ ЗСУ, 427-а окрема бригада безпілотних систем "Рарог" СБС.