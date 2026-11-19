Україна уразила Кримський міст ракетами "Нептун": у Генштабі розкрили наслідки нової атаки на "сухопутну артерію" ворога

У ніч на 19 листопада Сили оборони України завдали ракетного удару по Керченському мосту, який Росія використовує для забезпечення своїх військ в окупованому Криму та на півдні України. Для атаки застосували берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ "Нептун"

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Ціль уражено, залізничне полотно пошкоджено, а рух мостом перекрито.

Керченський міст залишається важливим елементом російської військової логістики. Ним окупанти доправляють до своїх угруповань на півдні пальне, боєприпаси та військову техніку.

У Генштабі наголосили, що Росія роками використовувала незаконно збудований міст як символ окупації Криму, водночас запевняючи в його невразливості.

Українські військові також нагадали про попередні удари по російській логістиці. Зокрема, за результатами уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів.

Так, 15 листопада було пошкоджено переправи через річку Сіверський Донець поблизу Пришиба на Луганщині та через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області. Ще один міст через Міуський лиман поблизу Лакедемонівки на Ростовщині зазнав пошкоджень 14 листопада.

Що відомо про наслідки удару по Кримському мосту

У Міністерстві оборони України також прокоментували наслідки ураження Керченського мосту. Там наголосили, що залізнична переправа є важливим маршрутом, яким Росія перевозить військові вантажі до окупованого Криму.

За оцінкою Міноборони, довжина мосту становить 19 кілометрів, а його будівництво обійшлося Росії у 228 млрд рублів. Для облаштування залізничного полотна використали 38 тисяч шпал.

"Поїзд далі не їде", – зазначили у відомстві, коментуючи зупинку залізничного сполучення після атаки.

У Міноборони пояснили, що альтернативний маршрут постачання російських військ проходить суходолом уздовж лінії фронту. Там російські військові вантажі можуть ставати цілями для українських безпілотників.

У відомстві також наголосили, що пошкодження мосту дає Україні додатковий час і ускладнює забезпечення окупаційних угруповань. "Що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах", – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, це вже третій удар по Керченському мосту протягом тижня. У відомстві також нагадали, що лише попередньої ночі Росія запустила по Україні 98 ударних безпілотників і ракети.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.Такі дії Україна здійснює в межах права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в мережі показали, який нині вигляд має Кримський міст після ударів по ньому ЗСУ 16-17 листопада. На кадрах видно, що на мосту немає арки та дорожнього прольоту автомобільної частини конструкції.