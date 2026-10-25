Україна влаштувала РФ вогняну ніч: атаковано завод "Авісма" і ТРЦ у Бєлгороді

У ніч на 25 жовтня українські війська завдали нових ударів по низці російських регіонів. Ціллю атаки стали промислові підприємства і торговельні центри.

Унаслідок влучань БПЛА на місцях атак виникли масштабні пожежі. Інформацію про результати операцій опублікували моніторингові Telegram-канали.

Вибухи в Бєлгороді

У Бєлгороді вночі було уражено ТРЦ "МегаГринн". Це один із найбільших ТРЦ регіону площею 163 тис. кв. метрів, де розташовано понад 200 магазинів, ресторани, кінотеатр.

Удар було завдано вночі, коли комплекс був зачинений. Також у Бєлгороді зафіксовано пошкодження житлового фонду внаслідок роботи російської ППО.

Атаковано ТРЦ у Бєлгороді. Джерело: Exilenova

Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв розповів, що за добу над регіоном було збито та подавлено 200 безпілотників. Також він заявив, що в Бєлгороді загинули двоє чоловіків, один постраждалий помер у лікарні. Постраждали 13 людей, семеро з них перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах.

Пермський край

Також українські війська завдали ударів по хіміко-металургійному підприємству "Авісма" у Пермському краї. За версією місцевої влади, внаслідок нападу "незначних пошкоджень" зазнав промисловий об’єкт. Губернатор Дмитро Махонін стверджує, що завод продовжує працювати у штатному режимі.

Підприємство "Авісма" – це найбільший хіміко-металургійний завод у складі корпорації ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма". Воно є початковою та ключовою ланкою замкнутого виробничого циклу з отримання титану й титанових сплавів у РФ.

На заводі здійснюють переробку титановмісної сировини (ільменітового концентрату). Тут виробляють губчастий титан – базову сировину, яку потім відправляють на майданчик ВСМПО у Верхню Салду (Свердловська область) для виплавлення титанових злитків, прокату, штампувань і деталей. Крім губчастого титану, "Авісма" є основним виробником первинного магнію та магнієвих сплавів, а також хлориду ванадію. Вплив на армію РФ і військово-промисловий комплекс (ВПК)

Титанові сплави становлять значну частину силових елементів конструкцій і шасі винищувачів (Су-30, Су-35С, Су-57), бомбардувальників (Су-34, Ту-160М) і військових гелікоптерів (Ка-52, Ми-28). Продукція "Ависми" постачається на підприємства Об’єднаної двигунобудівної корпорації (ОДК, наприклад, "УДК-УМПО", "Пермские моторы"). Із титану виготовляють лопатки компресорів, диски та корпуси авіаційних двигунів (АЛ-31Ф, АЛ-41Ф1С, НК-32-02, ПД-14). Титанові сплави використовуються у корпусах, соплах і елементах систем управління ракетних комплексів ("Искандер-М", "Кинжал", "Калибр", Х-101).

Нагадаємо, 24 жовтня в російському місті Омську, розташованому більш ніж за 2500 км від кордону України, пролунали вибухи. Українські безпілотники уразили хімічний завод "Омский каучук" і логістичний центр маркетплейсу Ozon, на території обох об’єктів зафіксували пожежі.

Як писав OBOZ.UA, раніше у російському Орлі пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання ракет у завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.