Україна вперше запустила власну балістичну ракету по території РФ – FirePoint

В українській оборонній компанії FirePoint заявили про перший запуск вітчизняної балістичної ракети по території РФ. Це тактична ракета FP-7 з дальністю до 300 км.

Про це сказала генеральна директорка компанії Ірина Терех. За її словами, триває робота над українською балістикою більшої дальності, яка теж з'явиться цього року.

Нагадаємо: цього місяця стало відомо, що Україна вперше застосувала в бойових умовах нову тактичну балістичну ракету FP-7. Президент Володимир Зеленський 1 жовтня оприлюднив відео запуску ракети та заявив, що після першого бойового застосування наступним етапом має стати її виробництво.

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