"Україна втратила фантастичну жінку-воїна": у боях з окупантами загинула доброволиця Раяна

У бою за Україну загинула захисниця Раяна. Мусульманка за віросповіданням, вона доброволицею долучилася до добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, була оператором БпЛА.

Про втрату повідомили у Громадській організації "Мусульманки України". Прощання з Раяною відбудеться у її рідній Одесі.

Раяна загинула у бою за Україну

Трагічна звістка про загибель захисниці-доброволиці Раяни приголомшила тих, хто її знав.

Раяна. Джерело: Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

"У війні, захищаючи нашу країну, загинула наша сестра Раяна – українка, яка служила в добровольчому батальйоні ім. Шейха Мансура, була оператором БПЛА. Нехай Всевишній Аллаг прийме її добрі справи, буде милостивим до неї, дає найкращу винагороду в садах Раю. Нехай Аллаг дарує терпіння та сили її рідним та близьким!" – зазначено у дописі на сторінці ГО "Мусульманки України".

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Побратими Раяни не приховують скорботи від гіркої втрати.

"У боях із проклятими рашистськими окупантами загинула Райана, доброволиця батальйону шейха Мансура, наша сестра-мусульманка, часто приходила до мечеті в Києві. Її родина з Одеси, похорон відбудеться там само", – написав Сейран Аріфов.

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"Наша сестра-мусульманка Раяна віддала своє життя за Україну. Вона була не просто мусульманкою, не просто воїном – вона була людиною, яка зробила свій вибір і стала на захист землі, яку вважала своєю Батьківщиною. Її віра, мужність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам’яті. Вона довела, що любов до Бога, честь, гідність і любов до Батьківщини не мають національності. Нам боляче втрачати своїх. Особливо тих, хто віддав найдорожче – власне життя, щоб інші могли жити. Нехай Всевишній Аллах прийме її душу, простить її гріхи, дарує їй милість і найвище місце в Джаннаті. Раяна, твій подвиг не буде забутий. Ти назавжди залишишся нашою сестрою", – написав ще один воїн, Мурад Насіров.

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Волонтерка Ольга Коновал зізналася: ніяк не може повірити у реальність втрати.

"Перше, що приходить у голову: скажіть хтось, що це помилка! Здається, ще зовсім нещодавно бачилися, говорили, переписувалися, лайкали дописи одна одної. І раптом все. Кінець. Раяну вбила росія. росіянці, від яких вона пішла захищати свій дім, свою сім’ю і свою країну. Нас із вами. Кожного. Вона була з тих людей, про яких, коли розповідаю, мої знайомі думають: такого ну точно не може бути", – написала Ольга.

Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

Вона поділилася пронизливо зворушливими спогадами про Раяну, з яких, мов із фрагментів мозаїки, складається образ цієї неймовірної жінки.

"Вона до останнього берегла мечеть у Констасі (Костянтинівка Донецької області. ––Ред) і годувала нас там неймовірно смачною шурпою. Носила за плечима величезний баул, більший за неї саму, і завжди була готова дати відсіч будь-кому. Дивувалася, коли я розповіла їй, що існує жіноча військова форма маленьких розмірів, а потім із радістю показувала мені обновки, які отримала. Як ми тоді раділи!" – пригадує Ольга Коновал.

Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

Скриншот з відео зі сторінки Раяни у Facebook

"Ми багато розмовляли про християнство та мусульманство, і завжди це було про безумовну повагу та бажання знати та розуміти більше. Вона так і не навчила мене основам ножового бою, але я завжди її підколювала за це, бо пригоди ця жінка вміла шукати. Цей текст можна писати і писати. Бо це жінка, про яку є що розповісти. А поки я просто хочу, щоб ви знали: Україна втратила фантастичну жінку-воїна. Ми всі її втратили. Кожен. А в моїй хвилині мовчання від сьогодні додалося ще одне дороге мені ім’я, Раяна. І ця хвилина стає все довшою і довшою…Дякую, моя мила, що ти сталася в моєму житті. Дякую, що ти була, є і назавжди будеш в історії моєї країни!" – – додала вона.

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Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

Світлина зі сторінки Раяни у Facebook

Свого часу телеканал "Ми Україна" зняв сюжет про Раяну. І на тих кадрах вона досі сповнена життя і волі до перемоги, яку з усіх сил наближала.

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