Україна замовила у Швеції радари Giraffe 1X на €450 млн: чим вони допоможуть Силам оборони

У 2027 році Сили оборони отримають компактні радари Giraffe 1X, закуплені у швецького виробника Saab. Компанія вже підписала контракт із Міністерством оборони України про продаж.

Сума угоди – 450 мільйонів євро. Про це пресслужба компанії повідомила на офіційному сайті в суботу, 28 листопада.

"Я щиро пишаюся тим, що Швеція та Saab можуть запропонувати Україні радіолокаційну систему Giraffe 1X", – заявив президент і гендиректор підприємства Мікаель Йоханссон.

Він зазначив, що Giraffe 1X мають "передові можливості повітряного спостереження". Вони допоможуть країні виявляти, відстежувати та класифікувати широкий спектр повітряних загроз, що покращить ситуаційну обізнаність і сприятиме ефективнішій роботі ППО.

Характеристики РЛС Giraffe 1X

Це трикоординатні радіолокаційні станції, які швидко розгортаються та легко переміщуються між різними платформами. Система забезпечує 360° повітряне спостереження за літаками, гвинтокрилами, ракетами, дронами (зокрема за малими й низьколітними цілями) з оновленнями щосекунди.

"Мілітарний" передає, що Giraffe 1X мають активну фазовану антенну решітку (АФАР), яка працює в X-діапазоні, та конфігурацію компактного модуля Compact Radar Module (CRM).

Система важить менше 150 кг, зокрема антенний блок із поворотним механізмом – близько 100 кг.

Інструментальна дальність Giraffe 1X – 75 км. Вона також здатна працювати в режимі контрбатарейного радара: виявляти та відстежувати реактивні й артилерійські снаряди та мінометні міни, визначати місця розташування засобів вогню та прогнозовані точки падіння боєприпасів.

РЛС Giraffe 1X. Джерело: Saab

Як раніше писав OBOZ.UA, Україна зможе отримати комплексний пакет озброєння для винищувачів Gripen за підтримки Швеції та Великої Британії. Відповідний лист про наміри щодо подальшої співпраці в листопаді підписали міністри оборони трьох країн.