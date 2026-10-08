Україна завдає ударів по російських пускових установках, є ураження, – Хмара

Українські захисники вистежують російські ракетні пускові установки, які загарбники задіюють для обстрілів нашої країни. Ця робота вже принесла втрати для російського окупаційного війська.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, розповідаючи про проведені 8 жовтня телефонні переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Деталями поділилася пресслужба МО України на офіційному сайті.

"Окремо обговорили загрозу російських балістичних ударів. Україна розвиває асиметричні відповіді та завдає ударів по російських пускових установках. Маємо результати з ураження таких цілей", – ідеться в повідомленні.

Про що ще говорили Хмара й Пісторіус

Як зазначив міністр, Сили оборони завдяки підтримці ФРН можуть ефективніше збивати реактивні дрони-камікадзе противника. Йдеться про оперативні поставки боєприпасів для літаків F-16, що вже показують високу ефективність проти російських безпілотників. Хмара подякував Німеччині за критично важливу допомогу.

"За підтримки партнерів розвиваємо також рішення для захисту наших міст, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Аналізуємо їх ефективність у протидії реактивним "Шахедам", масштабуємо те, що працює", – зазначив посадовець.

Сторони обговорили захист критичної інфраструктури, зокрема в Києві. Важливим залишається нарощування поставок ППО, таких як ракети-перехоплювачі для систем IRIS-T.

"Окремий фокус – передача українського бойового досвіду для посилення безпеки Німеччини, промислова співпраця та спільне виробництво БпЛА", – додали у відомтсві.

Як писав OBOZ.UA, раніше стало відомо, що німецький виробник дронів Quantum Systems планує передати Україні "тисячі дронів-перехоплювачів" SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5". Це спільна розробка німецького виробника й українського оборонного стартапу WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries. Під час створення нової системи було враховано досвід застосування дрона-перехоплювача STRILA в Україні.