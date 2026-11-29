Україна знайшла шпарини в російській ППО і змушує РФ платити за війну – ISW

Українські удари великої дальності все більше підривають здатність РФ забезпечувати внутрішні потреби у паливі. Купити бензин росіяни можуть не скрізь, у низці регіонів та великих міст спостерігкається дефіцит бензину, на АЗС запровджують обмеження.

Такий результат став можливим завдяки тому, що Україна відшукала шпарини у російській системі ППО, через яку українські дрони і ракети доправляють розв'язану Росією війну назад до росіян. Про ситуацію розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

У Росії набирає обертів паливна криза

Аналітики наголосили, що далекобійна кампанія України проти російської нафтової інфраструктури дедалі більше обтяжує здатність Росії виробляти достатньо палива для задоволення внутрішнього попиту.

Український Центр стратегічних комунікацій 28 листопада повідомив, що лише на половині АЗС Росії є у наявності бензин, який росіяни можуть купити.

Натомість Челябінськ, Єкатеринбург та інші російські міста страждають від дефіциту палива на заправних станціях, там росіяни намагаються скуповувати паливо у великих кількостях – про запас.

Кримський Telegram-канал, який часто повідомляв про дефіцит палива в окупованій частині України, стверджував, що російська влада ще з 21 листопада запровадила обмеження на продаж палива в Тамбовській, Нижегородській, Пензенській, Томській та Новосибірській областях, Бурятії, Зайбайкальському та Красноярському краях.

Канал стверджував, що на частині заправок у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області закінчився бензин АІ-95, там запровадили обмеження на купівлю не більше 30 літрів на клієнта.

Російська влада почала запроваджувати обмеження на продаж пального в Москві та Московській області в середині листопада 2026 року через наслідки української ударної кампанії проти російських нафтопереробних заводів.

В остнні тижні українські війська посилили удари по російській нафтовій інфраструктурі. Щонайменше з 30 жовтня по об'єктах нафтової галузі прилітало практично щодня. І, за підрахунками Reuters, з кінця жовтня до 10 листопада українським захисникам вдалося зменшити приблизно на 30% російські потужності з нафтопереробки.

Переробка сирої нафти до 20 листопада скоротилася приблизно на 45%.

23 листопада видання Bloomberg повідомило, що українські удари з початку листопада 2026 року були спрямовані на об'єкти, які становлять понад половину загальних потужностей Росії з переробки.

Віце-прем'єр-міністр Росії та міністр економіки Олександр Новак 25 листопада змушений був визнати, що російський ринок палива перебуває під сильним тиском через українські удари по нафтопереробних заводах.

"Посилена ударна кампанія України демонструє постійну здатність України використовувати вразливості російської протиповітряної оборони, оскільки Росія не може належним чином захистити всі свої стратегічні об'єкти на своїй величезній території за допомогою наявних у неї ресурсів протиповітряної оборони та людських ресурсів, а також нав'язувати Росії внутрішні витрати за її війну в Україні", – резюмували аналітики.

Як розповідав OBOZ.UA, в ISW застерігали,що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Молдові, щоб зірвати її вихід із СНД.