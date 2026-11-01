Українська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятує

Українська балістична ракета FP-7 уже пройшла бойове застосування, однак використовувати її з осколково-фугасною бойовою частиною економічно невигідно. За словами співвласника та головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, ситуація може змінитися після кодифікації касетної бойової частини.

Він пояснив, що доставляти 200 кг вибухівки на відстань 300 км за 500 тисяч доларів недоцільно, якщо аналогічне завдання можна виконати дешевше. Про це Штілерман розповів в ефірі телемарафону.

Чому застосування ракети FP-7 поки економічно невигідне

Штілерман заявив, що FP-7 уже пройшла бойове застосування. Водночас використання ракети з осколково-фугасною бойовою частиною наразі не має економічного сенсу.

За словами конструктора, FP-7 дешевша за американську ракету ATACMS, однак усе одно залишається достатньо дорогою. Зокрема, доставка 200 кг вибухівки на 300 км коштує близько 500 тисяч доларів.

"Потрібно розуміти, що це доволі дорога ракета. Дешевша за ATACMS, але все одно достатньо дорога. І доставляти 200 кг вибухівки на 300 км за 500 тисяч доларів, коли ти можеш це зробити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу. Тому що таку саму бойову частину несе і FP-2 – 200 кг", – пояснив Штілерман.

Він також зазначив, що за ті самі гроші можна відправити 16 дронів FP-2 з більшими бойовими частинами.

Коли FP-7 матиме сенс застосовувати

За словами Штілермана, доцільність використання FP-7 з'явиться після кодифікації касетної бойової частини. Саме її впровадження має змінити ситуацію із застосуванням ракети.

Що відомо про випробування ракети FP-9

Окремо співвласник Fire Point повідомив про перебіг робіт над іншою розробкою компанії – балістичною ракетою FP-9.

Наразі тривають її фінальні випробування. За словами Штілермана, бойове застосування FP-9 очікується вже незабаром.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна вперше застосувала в бойових умовах нову тактичну балістичну ракету FP-7. Президент Володимир Зеленський 1 жовтня оприлюднив відео запуску ракети та заявив, що після першого бойового застосування наступним етапом має стати її виробництво.