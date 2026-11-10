Блог | Українська формула миру: два зруйновані НПЗ щодня

Удари по НПЗ і ВПК Росії.

Нова заява Трампа про "прекрасну угоду" між Україною та Росією – дуже небезпечний сигнал.

Чого можна очікувати далі?

Зняття санкцій з Росії. Нові примарні комерційні угоди з Кремлем. Ескалацію у відносинах з Іраном, щоб утримувати ціни на нафту на високому рівні. Посилення ударів по найбільш вразливих об’єктах України. І, нарешті, організацію в Абу-Дабі переговорів представників США, України та Росії про можливе припинення вогню на умовах Путіна.

Сьогодні Україна має дві опції для свого існування і одну – для свого руйнування.

Почну з останньої.

Тут усе просто. Путін не може перемогти ЗСУ на полі бою. Але він поступово перемагає український тил.

Він руйнує енергетику, промисловість, сільське господарство, транспорт. Створює нелюдські умови для життя українців.

Саме така війна влаштовує Путіна. І якщо її не зупинити, вона рано чи пізно може призвести до припинення нормального життя в Україні.

А які є опції для продовження існування України?

Перша – прийняти умови Путіна.

Віддати залишки території Донецької області, а можливо, ще й не захоплені території Запорізької та Херсонської областей.

Але на цьому вимоги Кремля не закінчаться.

Будуть вимоги щодо української армії, мови, церкви.

Путін хоче не просто обрізати Україну територіально. Він хоче суттєво послабити її економічний та військовий потенціали, а також закласти своє російське лайно у нашу культуру, мову та віру.

Чи виживе Україна за такої опції?

Шанси є. Але лише за умови, що такою обрізаною країною керуватимуть гідні лідери – патріотичні меритократи.

Приклад Фінляндії це підтверджує.

Друга опція – примусити Путіна припинити вогонь.

Причому зробити це протягом декількох тижнів – на більш-менш гідних для України умовах.

Як?

За наявних ресурсів це можливо. Але діяти потрібно раціонально й максимально ефективно.

Мета – два нафтопереробні заводи щодоби протягом 20 днів, до початку зими.

За умови реалізації такої стратегії вже за місяць економіка Раші почне зупинятися особливо в умовах припинення постачання газу на російські ТЕЦ. Українські дрони можуть і це зробити.

Тільки так швидко можна створити для Путіна ситуацію, у якій припинення вогню стане для нього необхідністю.

Очевидно, що вибори у США дають можливість старим і новим конгресменам ще до нового року розбити проросійську зв’язку Трампа—Маска—Путіна.

Для цього потрібно:

Примусити Трампа негайно надати Україні заборговану зброю приблизно на 15 млрд дол.

Зобов’язати Маска надати ЗСУ доступ до Starlink на всіх територіях Росії для знищення військових об’єктів та підприємств ВПК.

Нашим професійним дипломатам, а також усім, хто має вплив на громадськість та членів Конгресу США, зараз потрібно працювати максимально інтенсивно.

Часу мало.

Зараз швидкість має принципове значення.

Тому удари мають завдаватися по двох, а не по одному НПЗ.

Два – а не один.

Повторюю: швидкість і кількість мають значення.

Існування України в нормальному стані сьогодні значною мірою залежить від того, скільки НПЗ буде знищено за найближчі 20 днів.