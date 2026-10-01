"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео

Україна вперше застосувала в бойових умовах нову тактичну балістичну ракету FP-7. Президент Володимир Зеленський 1 жовтня оприлюднив відео запуску ракети та заявив, що після першого бойового застосування наступним етапом має стати її виробництво.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Президент подякував розробникам і виробникам ракети за результат.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!" – прокоментував глава держави опубліковане відео.

На кадрах зафіксовано момент старту ракети із наземної пускової установки. Водночас Зеленський не розкрив місце запуску, ціль, дальність польоту та результати ураження. Інших деталей першого бойового застосування FP-7 глава держави наразі не повідомив.

Заява президента стала публічним підтвердженням переходу FP-7 від етапу випробувань до бойового застосування.

Ще у вересні 2026 року компанія Fire Point повідомляла про початок військових випробувань ракети, а раніше виробник заявляв про проведення льотних тестів.

Що відомо про ракету FP-7

Ракету FP-7 розробила українська оборонна компанія Fire Point. Про проєкт виробник уперше публічно повідомив у вересні 2025 року, представивши його на виставці MSPO у Польщі. У лютому 2026 року компанія вже показала відео випробувального запуску ракети із наземної платформи.

За даними, які наводив виробник, FP-7 розрахована на ураження цілей на відстані до 200 км. Проте пізніше Fire Point заявила про можливість досягнення дальності до 300 км залежно від маси бойової частини.

Максимальна швидкість ракети оцінюється приблизно у 1500 м/с, а висота польоту – до 65 км.

Заявлена маса бойової частини становить до 150 кг, а кругове ймовірне відхилення – близько 14 метрів. Максимальна тривалість польоту оцінюється приблизно у 250 секунд, тобто трохи чотирьох хвилин. Ракета запускається із наземної платформи та має інерціальну систему навігації.

FP-7 належить до тактичної балістичної зброї: на відміну від крилатих ракет, які значну частину польоту здійснюють за аеродинамічною траєкторією, ракета FP-7 після розгону рухається переважно за балістичною траєкторією. Висока швидкість на кінцевій ділянці польоту скорочує час на її виявлення та реагування на неї засобів протиповітряної оборони.

Від випробувань – до бойового застосування

Fire Point розпочала публічну презентацію FP-7 у 2025 році, після чого ракета пройшла серію випробувань. У лютому 2026 року було оприлюднено перші кадри її запуску, а у вересні виробник повідомив про перехід до військових випробувань.

Тепер президент України заявив уже про перше бойове застосування FP-7. Окремо Зеленський наголосив на необхідності переходу до виробництва, що свідчить про намір масштабувати випуск цієї зброї після отриманих у бойових умовах результатів.

Водночас конкретні масштаби майбутнього виробництва, терміни його розгортання та кількість ракет, які Україна планує виготовляти, наразі не розголошуються.

Розробка FP-7 є частиною програми FREYJA, мета якої – створення вітчизняної протибалістичної системи ППО для перехоплення ракетних загроз. У межах цього проєкту ракета FP-7 розглядається як перспективний перехоплювач, здатний знищувати балістичні цілі.

Як повідомляв OBOZ.UA:

На початку червня українська компанія Fire Point продемонструвала успішне випробування ракети FP-7.X. Під час тесту було виконано повністю керований маневровий політ.

У вересні Fire Point перевела балістичну ракету FP-7 на етап військових випробувань. Цей етап також є частиною процесу кодифікації ракети.