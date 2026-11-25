Українські атаки на НПЗ змусили Путіна визнати проблеми: в ISW пояснили, що стоїть за заявами

Диктатор РФ Володимир Путін визнав, що ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів залишається складною, а для її стабілізації уряду доводиться вживати додаткових заходів. Зокрема, російська влада обмежує експорт пального та підтримує нафтові компанії коштом бюджету на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики пояснили, як українська кампанія далекобійних ударів впливає на економіку країни-агресора.

Заяви Путіна свідчать про те, що українські атаки створюють для російського уряду відчутний фінансовий тягар. Кремль намагається не допустити погіршення ситуації на внутрішньому паливному ринку та захистити населення від наслідків ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

24 листопада Путін заявив, що російський уряд уже запровадив низку заходів для стабілізації ринку. Серед них – обмеження експорту пального, субсидування імпорту нафтопродуктів для вітчизняних нафтових компаній та зміни вимог до біржової торгівлі бензином і дизельним пальним.

Російський президент також визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів залишається непростою. Він заявив про намір продовжувати заходи із посилення захисту російських енергетичних об'єктів.

Водночас Путін стверджував, що українські удари не завдали Росії критичних збитків. Однак, як наголошують аналітики ISW, фактичні наслідки атак свідчать про протилежне.

За даними Інституту вивчення війни, в середині літа 2026 року українські удари спричинили серйозний дефіцит бензину в різних регіонах Росії. Атаки, які тривають із кінця жовтня, скоротили російські потужності з переробки нафти приблизно на 30%.

Через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку Росія ще в липні почала імпортувати бензин морем із різних країн. У жовтні 2026 року обсяги такого імпорту досягли рекордного рівня.

Аналітики зазначають, що спроби російської влади пом'якшити наслідки українських далекобійних ударів обходяться федеральному бюджету дедалі дорожче. Водночас російське населення все частіше безпосередньо відчуває наслідки атак.

Йдеться не лише про перебої з пальним і зростання цін, а й про вибухи, небезпеку від уламків безпілотників, перебої з інтернетом та закриття аеропортів у різних регіонах західної Росії.

Такі наслідки ускладнюють для Кремля спроби приховувати реальний вплив війни на повсякденне життя росіян. На відміну від ситуації на фронті, де більшість громадян не можуть самостійно перевірити заяви влади про перебіг бойових дій, наслідки ударів по російській території вони бачать і відчувають безпосередньо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські удари нафтопереробних заводах в Росії спричинили у країні-агресорці найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу – виробництво бензину впало практично вдвічі. Аби стабілізувати ситуацію, Кремлю довелося запровадити надзвичайні заходи та посилити імпорт до максимуму.