Українські атаки в Балтійському морі налякали Німеччину – Spiegel

Влада Німеччини занепокоєна тим, що українські удари по російських суднах можуть призвести до поширення війни на Балтійське море та спровокувати нову ескалацію. У Берліні також побоюються, що така ситуація може негативно вплинути на подальшу військову підтримку України з боку Німеччини.

Про це повідомляє видання Spiegel. У федеральному уряді Німеччини вже тривалий час обговорюють ризики перенесення українських військових операцій на Балтійський регіон.

Особливе занепокоєння викликають нещодавні атаки на російські судна, зокрема ураження військового корабля РФ у лівійському Бенгазі та напад на суховантаж у Балтійському морі.

"Розширення зони бойових дій на Балтійське море несе в собі непередбачуваний ризик ескалації війни", – заявили представники німецьких кіл безпеки.

Протягом останніх тижнів Берлін на різних рівнях закликав українську сторону до стриманості. Цю позицію поділяють і окремі представники правлячої коаліції, які пов’язують ситуацію з поступовим зниженням підтримки військової допомоги Києву серед населення Німеччини.

Водночас у німецькому парламенті немає єдиної позиції щодо можливих обмежень українських операцій. Речник із зовнішньої політики фракції СДПН Адіс Ахметович заявив, що Берлін підтримує право України захищатися від російської агресії, однак закликав враховувати безпеку країн Балтійського регіону та свободу судноплавства.

"Ми маємо запобігти географічному розширенню війни та посилити дипломатичні зусилля, спрямовані на її припинення", – наголосив він.

Натомість представник ХДС/ХСС Юрген Гардт виступив на захист права України атакувати російські військові кораблі та транспортні засоби, які перевозять зброю. Він зазначив, що не вважає розширення конфлікту метою Києва і наголосив, що такі дії не відповідали б інтересам самої Європи.

Ще категоричнішу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп. Україна не повинна мати обмежень у боротьбі з російською військовою інфраструктурою та логістикою.

"Росія розпочала війну і несе відповідальність за її розширення – а не Україна", – заявив політик.

Питання українських операцій у Балтійському морі обговорювали під час нещодавньої зустрічі міністра оборони України Євгенія Хмари з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Переговори відбулися за зачиненими дверима, і під час них очільник Міноборони Німеччини попередив про ризики ескалації та можливий вплив таких операцій на подальшу військову допомогу Києву.

Після зустрічі Пісторіус публічно визнав право України атакувати російські військові об’єкти, однак наголосив на "особливій відповідальності" Києва за те, щоб війна не поширилася на Балтійське море. Аналогічні заяви того дня зробили канцлер Фрідріх Мерц і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

У Берліні вважають, що Балтійський регіон має для Росії особливе економічне та військове значення. Тому знищення там російських суден Москва може сприйняти як удар по стратегічно важливих маршрутах і відповісти значно жорсткіше.

Зокрема, німецька сторона не виключає, що Кремль може звинуватити НАТО у сприянні українським атакам, а в найгіршому сценарії – вдатися до дій проти кораблів Альянсу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що атака на російський суховантаж у Фінській затоці стала одним із побічних наслідків самооборони України у війні, розв'язаній Росією. Україна має повне право захищатися від агресора, наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.