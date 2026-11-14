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Українські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відео

Софія Закревська

Українські дронарі прицільно...

Джерело: Скриншот відео. Колаж OBOZ.UA

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Сили оборони України продовжують вибивати логістику російських окупаційних військ. Оператори дронів влучними ударами знищують вантажівки ворога

Такиими кадрами від 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" поділилися на офіційних ресурсах Генштабу ЗСУ. Дронарі цього підрозділу завдали уражень окупантам. 

"Продовжуємо системно вибивати логістику ворога: свіжа добірка знищення вантажівок російської армії", – зазначили військові. 

На опублікованих кадрах можна побачити низку влучних уражень транспорту, яким росіяни перевозять  боєприпаси, пальне, особовий склад, озброєння та будівельні матеріали

Дронарі виявляють вантажівки ворога.

Джерело: Скриншот відео

Ціль за мить до удару.

Джерело: Скриншот відео

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Зокрема, транспорт ЗС РФ безперервно атакують на території Донецької області.

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