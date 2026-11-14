Українські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відео
Українські дронарі прицільно...
Джерело: Скриншот відео. Колаж OBOZ.UA
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Сили оборони України продовжують вибивати логістику російських окупаційних військ. Оператори дронів влучними ударами знищують вантажівки ворога.
Такиими кадрами від 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" поділилися на офіційних ресурсах Генштабу ЗСУ. Дронарі цього підрозділу завдали уражень окупантам.
"Продовжуємо системно вибивати логістику ворога: свіжа добірка знищення вантажівок російської армії", – зазначили військові.
На опублікованих кадрах можна побачити низку влучних уражень транспорту, яким росіяни перевозять боєприпаси, пальне, особовий склад, озброєння та будівельні матеріали.
Дронарі виявляють вантажівки ворога.
Джерело: Скриншот відео
Ціль за мить до удару.
Джерело: Скриншот відео
Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Зокрема, транспорт ЗС РФ безперервно атакують на території Донецької області.
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