Українські дрони атакували завод з виробництва вибухівки на Смоленщині. Фото і відео

В Смоленській області Росії в ніч на 20 листопада також неспокійно. Українські ударні безпілотники атакували в регіоні хімічне підприємство "Дорогобуж", що виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Продукція заводу, зокрема, використовується для виготовлення вибухових речовин для російської армії.

Влада області поки ніяк не прокоментувала вибухи та пожежу у Дорогобузькому районі. А ось Osint-спільнота Exilenova+ стверджує, що а регіоні було атаковано саме ПАТ "Дорогобуж", під удар потрапив цех із виробництва аміаку.

Що виробляє підприємство

Що відбувається в Дорогобужі. Джерело: Exilenova+

Завод розташований поблизу селища Верхньодніпровський у Смоленській області, приблизно за 290 км від українського кордону. Підприємство входить до групи "Акрон" і є одним із ведучих хімічних виробництв Росії.

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Його основна продукція – мінеральні добрива та промислова хімія. Зокрема, завод виробляв до 830 тис. тонн на рік аміаку; 1,56 млн тонн аміачної селітри; 1,53 млн тонн азотної кислоти.

Останні дві позиції використовуються не лише у виробництві добрив, а й у хімічній промисловості для виготовлення вибухових речовин.

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Тобто, це підприємство виробляє компоненти, необхідні для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин для російської армії.

У 2024 році на це підприємство припадало близько 10% виробництва аміачної селітри в Росії.

Де знаходиться Дорогобуж. Джерело: скриншот

Що передувало

Це підприємство неодноразово ставало ціллю українських безпілотників. Попередні атаки відбувалися в листопаді та грудні 2025 року.

Проте один із наймасштабніших ударів стався наприкінці лютого 2026 року. Тоді, за повідомленнями російської влади, по території заводу вдарили щонайменше 30 БпЛА. Після цієї атаки виробництво тимчасово зупинили.

Як повідомляв OBOZ.UA, 19 листопада на території республіки Татарстан також пролунали численні вибухи. Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".