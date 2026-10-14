Українські партизани вивели з ладу електропідстанцію в Ростовській області РФ. Фото і відео

У місті Азов під Ростовом-на-Дону (Росія) відбулася диверсія. Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали критичну електропідстанцію, яка забезпечувала енергопостачання стратегічного Азовського оптико-механічного заводу.

Про успішну операцію "Атеш" повідомив 14 жовтня у Telegram, опублікувавши також фото й відео з місця інциденту. Зазначимо, що АОМЗ є важливою ланкою військово-промислового комплексу держави-агресора РФ.

Що відомо про диверсію

Виведення з ладу електропідстанції в Азові сповільнило виробництво систем наведення, які росіяни використовують у своїх ракетах.

"Саме тут виготовляються ключові компоненти для високоточної зброї РФ: навігаційний лідар (оптико-електронний прилад. – Ред.) "Відблиск" та блоки автоматики польоту для крилатих ракет Х-101, радіолокаційні головки самонаведення, а також бортова тепловізійна техніка й системи керування для ракет Р-37М, Х-35У, Х-59/Х-69 і балістичних комплексів. Без цих спеціалізованих вузлів випуск сучасного ракетного озброєння для путінської армії фізично неможливий", – розповіли активісти.

Завод залишився без стабільного електроживлення. Відомо про знеструмлення ключових цехів складання складної електроніки, оптико-механічних виробів і систем наведення.

"Аварійна зупинка технологічного процесу зірвала поточний цикл виробництва та заблокувала постачання критичних компонентів для сотень ракет агресора", – зазначили партизани.

Момент вибуху. Джерело: Telegram-канал "Атеш"

В "Атеші" наголосили, що кремлівський ватажок Володимир Путін не має намірів спиняти війну, незважаючи на величезні втрати. Росія проводить приховану мобілізацію. Окупаційне військо та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага, підсумували партизани.

Де підірвано підстанцію. Карта. Джерело: Telegram-канал "Атеш"

Диверсія відбулася в російсь... Джерело: Скриншот Google Maps Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше представники руху "Атеш" знищили тепловоз у Воронезькій області РФ. Таким чином вдалося перервати постачання загарбників на Куп'янському напрямку.