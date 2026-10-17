Українські прикордонники знищили російський дрон на кордоні з Молдовою. Відео
Прикордонники знищили російс...
Джерело: Скриншот відео
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Українські прикордонники збили російський дрон-камікадзе у Чернівецькій області. БПЛА вдалося знешкодити в безпосередній близькості на кордоні з Молдовою.
В результаті падіння дрона руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Атака на захід України
Вогнева група прикордонників Чернівецького загону зафіксувала рух ворожої безпілотної літальної апарату, ймовірно типу "Гербера", неподалік від державного кордону з Молдовою на ділянці відділу "Сокиряни".
Військовослужбовці відкрили вогонь і уразили ціль. У результаті падіння уламків дрона руйнувань та постраждалих не було.
За інформацією моніторингових каналів, російські окупанти намагалися атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.
Уламки БПЛА.
Джерело: Скриншот
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