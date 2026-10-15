Українські ракети атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Росії: на місці удару спалахнула пожежа. Фото й відео
Україна обстріляла аеродром...
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У Воронезькій області РФ у місті Борисоглєбськ і на околицях пізно ввечері 14 жовтня лунали вибухи. Попередньо, під атакою перебував російський військовий аеродром.
Після цього там здійнялася пожежа. Відповідними фото та відео, знятими місцевими мешканцями, поділився Telegram-канал Exilenova+.
Імовірно, на летовищі "Борисоглєбськ" були прильоти. DroneBomber писав, що цю військову ціль могли атакувати крилаті ракети.
Заграва у небі від пожежі. В...
Джерело: Telegram Exilenova+
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Російська окупаційна армія активно використовує аеродром "Борисоглєбськ" у війні проти України. Зокрема, там розміщені винищувачі, які скидають КАБи на нашу країну.
За даними відкритих джерел, там базуються літаки Су-34, Су-35 / 35С, Су-30СМ, а також навчально-бойові борти типу Як-130.
Як виглядає летовище і де воно розташоване:
Аеродром "Борисоглєбськ".
Джерело: Скриншот Google Maps
Аеродром облаштували на схід...
Джерело: Скриншот Google Maps
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Російський аеродром "Борисоглєбськ". Карта.
Джерело: Скриншот Google Maps
Як писав OBOZ.UA, у ніч проти четверга, 14 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по Саратовській області РФ. Численні вибухи лунали у промзоні міста Балаково. Повідомляється про ураження дата-центру "Сбербанка" та металургійного заводу держави-агресора.
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