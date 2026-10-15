Українські ракети атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Росії: на місці удару спалахнула пожежа. Фото й відео

У Воронезькій області РФ у місті Борисоглєбськ і на околицях пізно ввечері 14 жовтня лунали вибухи. Попередньо, під атакою перебував російський військовий аеродром.

Після цього там здійнялася пожежа. Відповідними фото та відео, знятими місцевими мешканцями, поділився Telegram-канал Exilenova+.

Імовірно, на летовищі "Борисоглєбськ" були прильоти. DroneBomber писав, що цю військову ціль могли атакувати крилаті ракети.

Заграва у небі від пожежі. В... Джерело: Telegram Exilenova+ Розгорнути

Російська окупаційна армія активно використовує аеродром "Борисоглєбськ" у війні проти України. Зокрема, там розміщені винищувачі, які скидають КАБи на нашу країну.

За даними відкритих джерел, там базуються літаки Су-34, Су-35 / 35С, Су-30СМ, а також навчально-бойові борти типу Як-130.

Як виглядає летовище і де воно розташоване:

Аеродром "Борисоглєбськ". Джерело: Скриншот Google Maps

Аеродром облаштували на схід... Джерело: Скриншот Google Maps Розгорнути

Російський аеродром "Борисоглєбськ". Карта. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти четверга, 14 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по Саратовській області РФ. Численні вибухи лунали у промзоні міста Балаково. Повідомляється про ураження дата-центру "Сбербанка" та металургійного заводу держави-агресора.