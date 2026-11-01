Українські СБС кожну 41 секунду уражали ціль: "Мадяр" відзвітував про рекорди

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України підбили підсумки роботи за жовтень, зафіксувавши рекордні показники ефективності від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки високій інтенсивності вильотів і високій точності ударів жовтень став найпродуктивнішим місяцем за кількістю ліквідованих сил противника.

Унаслідок успішних ударів ЗСУ ворог зазнав величезних втрат у техніці та живій силі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Рекордні показники втрат

Протягом жовтня оператори СБС кожні 159 секунд виводили з ладу піхоту противника, а кожні 41 секунду завдавали успішних ударів по ворожих об’єктах і техніці. Порівняно з попередніми місяцями показники знищення живої сили окупантів суттєво зросли:

+52,55% (11 010 осіб) порівняно із серпнем;

+24,71% (13 468 осіб) порівняно з вереснем.

Загальні втрати ворожої піхоти в зоні відповідальності угруповання за місяць становили 16 796 осіб.

Статистика залучених сил і ліквідації

Середньодобовий показник ліквідованих сил противника сягав 542 осіб, а піковий результат було зафіксовано 24 жовтня, коли за одну добу втрати ворога становили 701 особу.

Ключові цифрові підсумки місяця:

64 807 одиниць – загальна кількість уражених ворожих цілей (у середньому 2091 ціль на добу);

255 605 бойових місій – загальний обсяг виконаної роботи, з яких 151,5 тисячі становили ударні вильоти, а 104 тисячі – розвідувальні.

Ключові напрямки та верифікація

Найінтенсивніші та найрезультативніші бої точилися на двох основних ділянках фронту. На Покровсько-Добропільському (7 360 осіб), а також на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках припало близько 69,49% від загального обсягу втрат противника (11 672 із 16 796).

Зазначається, що наведена статистика відображає виключно результати підрозділів Угруповання СБС і не враховує показники інших родів військ Сил оборони України. Усі надані дані верифіковано в українській системі ситуаційної обізнаності Delta. Повний звіт за категоріями уражених цілей доступний на офіційному онлайн-табло підрозділу.

Втрати російської армії. Джерело: СБС ЗСУ

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