Українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW

Сили оборони повільно просуваються на Олександрівському напрямку. І ці просування є тактично значущими, а Росія змушена перекидати туди підрозділи з інших, важливих для ворога ділянок фронту.

У довгостроковій перспективі поточні дії українських воїнів на цьому відтинку фронту можуть створити серйозні загрози для російської логістики, а також зусиль окупантів як на Олександрівському, так і на Гуляйпільському напрямку. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на Олександрівському напрямку

Аналітики зауважили, що Сили оборони "повільно, але тактично значуще" просуваються на Олександрівському напрямку. І це просування згодом може створити загрози для російської логістики, а також планів РФ щодо Олександрівського та Гуляйпільського напрямків.

За данимиукраїнського військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 25 жовтня захисники звільнили населені пункти Перебудова (на схід від Олександрівки), Комар (на південь від Перебудови на протилежному березі річки Мокри Яли) та Федорівку (на південь від Комара).

Машовець також стверджував, що Сили оборони просунулися на південний захід від Веселого (на південний захід від Федорівки) до Скудного (на південний схід від Федорівки).

"Повідомлення Машовця вказують на те, що українські війська, ймовірно, витіснили російські війська з виступаючого північно-західного напрямку лінії Федорівка-Бурлатське", – пояснили в ISW .

Аналітики також акцентували увагу на твердженнях Машовця щодо того, що окупанти утримують позиції на північно-східній околиці Перебудови, а постійні українські контратаки на Олександрівському напрямку змусили російське військове командування передислокувати туди елементи 120-ї морської піхотної дивізії (Балтійський флот) та 40-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) Росії для оборони – замість підтримки наступальних операцій на Гуляйпольському напрямку.

"Російські частини та з'єднання морської піхоти є відносно елітними та більш боєздатними, ніж інші частини російських збройних сил, і російське військове командування зазвичай розгортає морську піхоту на пріоритетних ділянках. Елементи 120-ї морської піхотної дивізії та 40-ї окремої морської піхотної бригади діяли на Добропільському напрямку до їх передислокації на Олександрівський напрямок у березні 2026 року", – пояснили в ISW.

Окрім того, як стверджував Машовець, російське командування перекинуло на Олександріський напрямок також елементи 90-ї танкової дивізії (41-ша загальновійськова армія). Ці сили мали підтримувати наступ військ РФ на Дружківку.

З березня 2026 року частини 90-ї танкової дивізії були розділені на кілька різних напрямків на театрі військових дій, включаючи північ України та кілька районів Донецької області.

"Українські війська з початку лютого 2026 року здійснюють контратаки на напрямку Олександрівки та поряд з іншими тактичними контратаками оскаржують російську ініціативу на всьому театрі військових дій. Велика Новосілка розташована на критичному перехресті доріг, що підтримує російські наступальні зусилля з просування на захід від Гуляйполя для подвійного охоплення Оріхова, а подальше просування українських військ загрожуватиме тилу цих російських військ", – підсумували в ISW.

Олександрівський напрямок

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою.

Окрім того, аналітики пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин.