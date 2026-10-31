Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW

Українські військові відтіснили російські піхотні групи з населених пунктів Нове Запоріжжя та Тернувате на південь від Олександрівки. Водночас російські окупаційні війська продовжили інфільтраційні дії в напрямку Гуляйполя та досягли тактичних успіхів на схід від Оріхова.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на повідомлення українського військового оглядача Костянтина Машовця від 30 жовтня, який описав ситуацію на відповідних ділянках фронту.

ЗСУ зачистили два населені пункти на південь від Олександрівки

За словами Машовця, українські військові зачистили Нове Запоріжжя та Тернувате від кількох груп російської піхоти, які раніше проникли до цих населених пунктів. Обидва села розташовані на південь від Олександрівки.

Водночас на Гуляйпільському напрямку російські війська проводили інфільтраційні операції та просувалися на захід і північний захід від Гуляйполя. За оцінкою ISW, ці дії є частиною ширшої спроби росіян охопити Оріхів зі сходу та північного сходу.

Машовець повідомив, що передові підрозділи окупантів, імовірно, перетнули залізницю на лінії Оленокостянтинівка – Воздвижівка, на північний захід від Гуляйполя. Також російські інфільтраційні групи просунулися на північ і північний схід від Верхньої Терси та проникли до цього населеного пункту. Це свідчить про просування росіян полями на північ від Цвіткового.

Водночас українські сили продовжують утримувати кілька позицій мід Староукраїнкою та Залізничним розташованими на південний схід від Верхньої Терси.

Отже, російські війська не контролюють територію між цими населеними пунктами.

Окупанти намагаються просуватися до Гуляйпільського

За даними Машовця, кілька російських піхотних груп просунулися на північ від траси Т-08-14, яка з'єднує Гуляйполе та Оріхів, і дісталися фермерських будівель. Це вказує на просування окупантів на північ і північний схід від Гуляйпільського.

Водночас російським передовим підрозділам не вдалося дістатися самого Гуляйпільського. Таким чином, твердження Росії про встановлення контролю над цим населеним пунктом не відповідає дійсності.

Крім того, російські війська дісталися річки Верхня Терса з боку Залізничного. За оцінкою Машовця, це може бути частиною спроби обійти Гірке з півдня та південного заходу.

На цій ділянці фронту, за даними оглядача, можуть діяти підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії, зокрема 104-го або 234-го полків. Також у напрямку Гуляйполя, імовірно, діють підрозділи 50-ї бригади "Варяг", що спеціалізується на безпілотних системах.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Росіяни досягли успіхів на схід від Оріхова

Окремо ISW повідомив про тактично значуще просування російських військ на схід від Оріхова. Окупанти фактично захопили Чарівне, а їхні передові підрозділи просунулися на північний захід від Лугівського та на північ від Білогір'я.

Російські інфільтраційні групи також зберігають значну присутність на території між Червоною Криницею, Чарівним, Луганівським і Білогір'ям. За словами оглядача, вони намагаються просуватися в напрямку Омельника, розташованого на північ від Червоної Криниці та на північний схід від Оріхова.

Українські військові виявили російську інфільтраційну групу поблизу Омельника. За оцінкою Машовця, вона опинилася майже за 19 кілометрів від російської лінії фронту на північ від Білогір'я.

Росіяни досягли успіхів на схід від Оріхова. Джерело: ISW

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки. Водночас російські окупанти продовжували наступальні дії на інших ділянках фронту, зокрема на Донеччині та Харківщині.

Як писав OBOZ.UA, українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що ускладнило реалізацію планів російських окупантів. Водночас загарбники продовжували спроби наступу на інших ділянках фронту.