Українські війська просунулися на північ від Куп'янська і на південний захід від Оріхова – ISW

На низці напрямків фронту російські війська в останні дні продовжували наступальні операції. Підтверджених просувань вони не досягли ніде.

Натомість Сили оборони нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, біля Добропілля і під Оріховим. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на фронті

В ISW констатували, що 14 та 15 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на Сумщині, але не просунулися вперед.

Намагалися вони наступати і на півночі Харківщини, просуванню ворога завадили українські контратаки.

Без підтверджених просувань минули й обмежені наступальні операції РФ на Великобурлуцькому напрямку. Російське міноборони вихвалялося нібито захопленням Нефедівки та Чорного на північ від Великого Бурлука, а деякі Z-блогери розповідали про просування на південь від цих населених пунктів. Однак окремі провоєнні канали це спростовують, зазначаючи, що Сили оборони досі присутні у Нефедівці.

Північ Харківської області

Натомість Сили оборони нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Аналітики знайшли відеопідтвердження просування українських військ на захід від Голубівки.

Росіяни концентрували зусилля на напрямку Радьківки, але не просунулися.

Куп'янський напрямок

Згадали в ISW й про операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. Аналітики вважають, що російське командування досі не усвідомлює масштабів успіхів, яких досягли там українці.

У російському МО, за твердженнями українських військових, досі брешуть про захоплення населених пунктів, що були звільнені у рамках операції. Російське командування, впевнені воїни, не усвідомлює, наскільки вдалося просунутися на цьому напрямку Силам оборони – і російські карти суттєво відрізняються від реальної ситуації на фронті.

"Українська операція "Вівальді" зруйнувала російський виступ на північ від Лимана, повністю зірвавши план російського військового командування щодо широкого оточення поясу фортець. Поширена культура брехні в російських військових перешкоджала здатності російських сил реагувати на українські контратаки та підводити підкріплення, оскільки російське військове керівництво має абсолютно нереалістичне розуміння того, де проходить передова лінія зіткнення", – наголосили в ISW.

В останні дні російські війська продовжували місії з інфільтрації на схід від Слов'янська. Сили оборони завдавали ударів по російських загарбниках на північний схід від Никонорівки, що підтверджується відеозаписом від 15 жовтня.

Слов'янський напрямок

14 та 15 жовтня російські війська продовжували наступальні операції поблизу та в Костянтинівці, а також вздовж східного (лівого) берега річки Казений Торець, але не просунулися вперед.

Тим часом українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на північний схід від Добропілля. Один із Z-блогерів 15 жовтня спростував російські твердження і заявив, що українці прдовжують контролювати Лідине. Росіяни ж, за його словами, захопили Мар'ївку на північному сході від Добропілля.

Пояс фортець

Російські війська здійснили моторизований наступ на Добропілля та посилюють наступальні операції в цьому районі перед початком зими.

Речник однієї з українських бригад, що діють на Добропільському напрямку, заявив, що окупанти посилили наступ на Добропілля, намагаючись закріпитися на околицях міста до зими.

За його словами, українські війська знищили приблизно два російські піхотні взводи та дев'ять моторизованих транспортних засобів за останню добу.

"Російські зусилля на Добропіллі мають вирішальне значення для перспектив російського наступу на Пояс фортець, а російські наступальні дії навколо Добропілля все ще спрямовані на проведення широкого оточення всього Поясу фортець, перерізання ключових українських наземних ліній комунікації та прикриття західного флангу Краматорського наступу", – підкреслили аналітики.

На Дніпропетровщині російські наступальні операції на Новопавлівському та Олександрівському напрямках просувань ворогу не принесли. А на схід від Олександрівки Сили оборони контратакували.

Безуспішними були й російські атаки на Гуляйпільському напрямку.

А ось на Оріхівському успіхи мали Сили оборони. Нещодавно українські воїни просунулися на південний захід від Оріхова. За повідомленням 17 армійського корпусу українські сили контролюють Новоандріївку, про захоплення якої раніше заявляли в Росії.

Ситуація у районі Оріхова

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW розкрили, як операція "Вівальді" ламає плани ворога. Операція, за визначенням аналітиків, мала "каскадний ефект".