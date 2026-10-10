Українські війська просунулися на північний схід від Лимана та на схід від Олександрівки – ISW

Українські військові нещодавно просунулися до річки Жеребець на північний схід від Лимана, а також на схід від Олександрівки. Крім того, українські захисники продовжують витісняти російські сили з позицій поблизу Лимана, зокрема завдяки інтенсивному застосуванню артилерії.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що геолокаційні кадри, оприлюднені 8 жовтня, свідчать про просування українських сил на західному березі річки Жеребець, тоді як російські воєнні блогери повідомляли про бої та переміщення українських підрозділів у цьому районі.

Ситуація на Лиманському напрямку

За оцінками ISW, українські війська нещодавно просунулися до річки Жеребець на північний схід від Лимана. Зокрема, відеозаписи з геолокацією, опубліковані 8 жовтня, показують удар російських сил по українській позиції на захід від Зарічного. Це свідчить про нещодавнє просування українських захисників у цьому районі.

Російські воєнні блогери по-різному оцінюють ситуацію поблизу населених пунктів. Один із них стверджував, що російські війська контролюють Зарічне. Інший повідомляв про просування українських сил до річки поблизу Ямполя та спроби зайти до Серебрянського лісу. Водночас джерело, пов’язане із західним угрупованням російських військ, назвало Ямпіль "сірою зоною", куди проникають невеликі українські підрозділи.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

В ISW також звернули увагу на роль артилерії в українській операції "Вівальді". За даними 3-го армійського корпусу ЗСУ, українські військові сформували потужне артилерійське угруповання, яке дозволяло підтримувати безперервний вогонь навіть тоді, коли окремі гармати тимчасово не працювали.

Завдяки артилерійським ударам українські сили утримували під вогневим контролем Рідкодуб, Зелену Долину та Колодязі на північ і північний схід від Лимана. Це заважало російським військам перекидати резерви, техніку та боєприпаси для повернення втрачених позицій.

У 3-му армійському корпусі також повідомили, що удари HIMARS знищили понад 20 російських артилерійських систем, два зенітні ракетні комплекси "Бук" і дві транспортно-заряджальні машини. Крім того, українські військові уразили російські командні пункти батальйонного рівня та вище.

Просування українських сил на Олександрівському напрямку

На схід від Олександрівки українські війська також досягли успіхів. За даними ISW, російський воєнний блогер 9 жовтня визнав, що українські сили звільнили Федорівку, розташовану на схід від цього населеного пункту.

Водночас російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію на південний захід від Олександрівки. Геолокаційні кадри, оприлюднені 6 жовтня, за оцінкою аналітиків, свідчать про російську присутність поблизу Тернуватого, де українські сили завдали удару по ворожій позиції.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Один із російських воєнних блогерів також стверджував, що українські диверсійно-розвідувальні групи діють поблизу Бурлацького, Нового Поля та Темирівки, розташованих на південний схід від Олександрівки.Водночас 9 жовтня ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку.

Водночас 9 жовтня ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищували автомобільний і мототранспорт російських окупантів. Завдяки цьому українські військові порушували логістику ворога та перешкоджали доставленню озброєння і боєприпасів на передові позиції.

Як писав OBOZ.UA, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що протягом тижня українські підрозділи на Харківщині та Донеччині відбили понад 170 російських штурмів. За його словами, на окремих ділянках Донеччини співвідношення наступаючих сил РФ до українських військових становить 6 до 1.