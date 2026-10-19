Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео
Евакуація завершилася успішно
Українські військові провели повітряну евакуацію пораненого піхотинця за допомогою важкого гексакоптера. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади дістав поранення на позиції, звідки його не могли евакуювати традиційними наземними роботизованими комплексами через активність ворожих дронів і заміновану місцевість.
Евакуація завершилася успішно, а врятований військовий проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує. Відео порятунку опублікувала Рота безпілотних наземних систем 92 ОШБр.
Чому пораненого вирішили евакуювати повітрям
Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення, перебуваючи на позиції. Через високу активність ворожих безпілотників і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою традиційних наземних роботизованих комплексів було неможливо.
Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади разом із виробником та іншими підрозділами взялися організувати евакуацію за допомогою повітряного дрона.
"Це історична подія, як мінімум для нашого підрозділу точно", – зазначив Напалм, командир відділення та програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр.
Як підготували гексакоптер до евакуації
Для операції використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence. Компанія безкоштовно надала безпілотник для виконання завдання.
Фахівці підрозділу спільно з виробником упровадили технічні рішення, які дозволили важкому дрону виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі без перевертання та надмірного розгойдування.
Перед місією військові провели випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence. Також вони спільно із суміжними підрозділами спланували операцію.
Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Як минула евакуація пораненого
Безпосередньо керував дроном оператор безпілотних літальних апаратів 30-ї окремої механізованої бригади. Операція завершилася успішно – пораненого військовослужбовця вдалося врятувати.
Наразі він проходить лікування та реабілітацію. Його життю вже нічого не загрожує.
Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Українські військові врятува...
Джерело: Скриншот
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Хто долучився до операції
Успішна евакуація стала можливою завдяки спільній роботі 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 14-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу та компанії Gurzuf Defence.
Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові провели незвичну рятувальну операцію на фронті та евакуювали в тил кішку з п’ятьма кошенятами. Для цього бійці використали важкий дрон "Вампір", який зазвичай виконує бойові завдання на передовій.
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