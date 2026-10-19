Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові провели повітряну евакуацію пораненого піхотинця за допомогою важкого гексакоптера. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади дістав поранення на позиції, звідки його не могли евакуювати традиційними наземними роботизованими комплексами через активність ворожих дронів і заміновану місцевість.

Евакуація завершилася успішно, а врятований військовий проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує. Відео порятунку опублікувала Рота безпілотних наземних систем 92 ОШБр.

Чому пораненого вирішили евакуювати повітрям

Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення, перебуваючи на позиції. Через високу активність ворожих безпілотників і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою традиційних наземних роботизованих комплексів було неможливо.

Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади разом із виробником та іншими підрозділами взялися організувати евакуацію за допомогою повітряного дрона.

"Це історична подія, як мінімум для нашого підрозділу точно", – зазначив Напалм, командир відділення та програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр.

Як підготували гексакоптер до евакуації

Для операції використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence. Компанія безкоштовно надала безпілотник для виконання завдання.

Фахівці підрозділу спільно з виробником упровадили технічні рішення, які дозволили важкому дрону виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі без перевертання та надмірного розгойдування.

Перед місією військові провели випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence. Також вони спільно із суміжними підрозділами спланували операцію.

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як минула евакуація пораненого

Безпосередньо керував дроном оператор безпілотних літальних апаратів 30-ї окремої механізованої бригади. Операція завершилася успішно – пораненого військовослужбовця вдалося врятувати.

Наразі він проходить лікування та реабілітацію. Його життю вже нічого не загрожує.

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові врятува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Хто долучився до операції

Успішна евакуація стала можливою завдяки спільній роботі 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 14-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу та компанії Gurzuf Defence.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові провели незвичну рятувальну операцію на фронті та евакуювали в тил кішку з п’ятьма кошенятами. Для цього бійці використали важкий дрон "Вампір", який зазвичай виконує бойові завдання на передовій.