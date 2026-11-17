Українські винищувачі Gripen отримають комплексний пакет озброєння: в Міноборони розповіли подробиці

Україна зможе отримати комплексний пакет озброєння для винищувачів Gripen за підтримки Швеції та Великої Британії. Відповідний лист про наміри щодо подальшої співпраці підписали в Брюсселі міністри оборони трьох країн.

Про підписання документа повідомило Міністерство оборони України на офіційному Telegram-каналі. Домовленість стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen. Постачання планують синхронізувати з надходженням винищувачів до Повітряних сил України.

Озброєння для Gripen

Як зазначили в Міноборони, йдеться не лише про ракети, а й про необхідні боєприпаси, обладнання та запасні частини. Україна розраховує отримувати все це одночасно з літаками, щоб після їхнього надходження можна було якомога швидше розпочати бойове застосування.

Окремий пріоритет – ракети Meteor. Вони мають посилити можливості української авіації у протидії російським літакам, зокрема тим, які використовують для запуску керованих авіабомб.

Винищувачі Gripen отримають пакет озброєння. Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16585

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що отримання повного комплексу озброєння разом із винищувачами має принципове значення для їхнього використання в бойових умовах.

"Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування", – зазначив він.

Ракети Meteor

За словами Хмари, ключовим пріоритетом для України є саме ракети Meteor. Їх планують використовувати для знищення російських носіїв керованих авіабомб, а також для захисту прифронтових міст і позицій українських військових.

Міністр також подякував Швеції та Великій Британії за підтримку української оборони. Сторони працюватимуть над тим, щоб озброєння, обладнання та необхідні комплектуючі надходили синхронно з винищувачами.

Винищувачі Gripen отримають пакет озброєння. Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16585

Винищувачі Gripen отримають пакет озброєння. Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16585

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Зеленський розповів, коли Україна отримає шведські винищувачі Gripen.