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Український льотчик ювелірно знищив російську "Герань": відео точного удару

Лілія Рагуцька

Український пілот Denfix

Росія все частіше атакує Україгну реактивними ударними дронами типу "Герань". Через велику швидкість ці цілі силам ППО складніше збити, для захисту від них у повітря злітає, зокрема, авіація.

У Повітряних силах ЗСКУ показали збиття однієї з ворожих "Гераней". Її збив пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix.

Український пілот збив ворожу "Герань"

У ПС репостнули опубліковане ПК "Захід" відео бойової роботи пілота бригади тактичної авації Denfix. Воно було зняте з літака.

Пілот Denfix.

Джерело: ПС ЗСУ

На кадрах видно, як український літак наздоганяє ворожий дрон і завдає по ньому удару.

Удар виявився влучним: ціль знищено у повітрі.

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Це ж відео у своєму Іnstagram публікував і сам Denfix.

"Прокидаємось, працюємо, йдемо далі", – підписав кадри він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну. 

Також РФ адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору.

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