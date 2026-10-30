Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена
Росія вдарила по залізничном...
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Розгорнути
Російська атака на залізничний вокзал у Дніпрі 29 жовтня забрала життя п’ятьох працівників залізниці. Серед загиблих – провідниці пасажирських вагонів, адміністраторка дитячого простору та працівники, які допомагали пасажирам і забезпечували роботу залізничного сполучення.
Імена загиблих оприлюднили на сторінці місцевого видання "Наше Місто Дніпро" у Facebook. Інформація про загиблих також опублікована на сайті "меморіалу пам’яті Укрзалізниці".
Унаслідок російського удару загинули п’ятеро залізничників, які виконували різні обов’язки – від допомоги пасажирам до роботи з дітьми та обслуговування поїздів.
Серед загиблих – Євгеній Кривко, який працював так званим "янголом" на вокзалі. Так називають працівників, які зустрічають пасажирів, допомагають їм зорієнтуватися на вокзалі та супроводжують людей, які потребують особливої уваги.
Євгеній Кривко.
Джерело: Меморіал памʼяті "Укрзалізниця".
Також загинули дві провідниці пасажирських вагонів – Вікторія Носікова та Катерина Борисова.
Ще однією жертвою російської атаки стала Яна Шпакова, яка працювала адміністраторкою дитячого простору на вокзалі.
П’ятим загиблим був Руслан Діль – працівник Синельниківського моторвагонного депо.
Руслан Діль.
Джерело: Меморіал памʼяті "Укрзалізниця".
У день російської атаки Руслан Діль повертався із заходу України. У Дніпрі він мав пересісти на електричку до Запоріжжя, звідки планував дістатися рідного Синельникового. Однак чоловік так і не доїхав додому.
У меморіалі пам’яті "Укрзалізниці" вшанували загиблих залізничників. Їхнім рідним, близьким і колегам висловили співчуття.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що29 жовтня, російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі та житлові квартали інших українських міст. Унаслідок ударів загинули й дістали поранення мирні жителі, серед них – діти.