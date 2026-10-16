Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ

15 жовтня та в ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів. Зокрема, під прицілом опинились дві радіолокаційні станції загарбників, станція РЕБ та телекомунікаційні вежі противника.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат у розв'язаній ними війні.

Що відомо

Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи військові цілі.

Так, цього разу у Брянській області РФ уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська.

Крім того, у районі Новозибкова Брянської області Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Також на території тимчасово окупованого Криму, в районі Оленівки, Збройні сили уразили дві телекомунікаційні вежі загарбників з антенним обладнанням.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!" – зазначили в Генштабі.

Інші ураження російських цілей

Також у ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили ворожу радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю приблизно 100 мільйонів доларів. Вона розташована була в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ. Це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону.

Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 15 жовтня українські воїни відмінусували ще 1790 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 561 020 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.