Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ
Ілюстративне фото. Дим від вибуху.
15 жовтня та в ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів. Зокрема, під прицілом опинились дві радіолокаційні станції загарбників, станція РЕБ та телекомунікаційні вежі противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат у розв'язаній ними війні.
Що відомо
Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи військові цілі.
Так, цього разу у Брянській області РФ уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська.
Крім того, у районі Новозибкова Брянської області Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Також на території тимчасово окупованого Криму, в районі Оленівки, Збройні сили уразили дві телекомунікаційні вежі загарбників з антенним обладнанням.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!" – зазначили в Генштабі.
Інші ураження російських цілей
Також у ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили ворожу радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю приблизно 100 мільйонів доларів. Вона розташована була в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ. Це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону.
Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.
Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 15 жовтня українські воїни відмінусували ще 1790 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 561 020 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.
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