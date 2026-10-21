"Усе своє життя присвятила дітям": з'явились подробиці про жінку, яка загинула під завалами внаслідок удару РФ по Слов'янську. Фото

Унаслідок російського обстрілу Слов’янська загинула Ольга Білецька, дружина доцента Донбаського державного педагогічного університету Олексія Білецького. Жінка присвятила життя роботі з дітьми та допомозі людям, які опинилися у складних обставинах.

До повномасштабного вторгнення вона працювала вчителькою, а з 2023 року займалася волонтерством. Про загибель Ольги Білецької повідомили ректорат і колектив Донбаського державного педагогічного університету, зокрема факультет професійно-педагогічної освіти.

Чим займалася Ольга Білецька

Жінка загинула під завалами будинку внаслідок російського обстрілу. До повномасштабного вторгнення Ольга Білецька працювала вчителькою циклу мистецтв у Миколаївській школі-інтернаті.

У 2023 році вона стала волонтеркою та співпрацювала з організаціями "Янголи Спасіння", ADRA Ukraine і ГО "СпівДія". Жінка допомагала людям, які опинилися у скрутних обставинах, і до останнього залишалася там, де була потрібна її підтримка.

З 2025 року Ольга Білецька працювала асистенткою вихователя в дитячому садку, де опікувалася дітьми з особливими освітніми потребами.

Чоловік згадав Ольгу Білецьку теплими словами

Олексій Білецький згадав дружину як людину, яка дарувала тепло іншим.

"Була світлою і теплою людиною. Була сонечком, що ділилася своїм теплом", – сказав він.

У факультеті професійно-педагогічної освіти висловили співчуття колезі, рідним і близьким загиблої та зазначили, що розділяють їхній біль через непоправну втрату.

"Світла пам’ять Ользі Станіславівні… Щирі співчуття нашому колезі та всім, хто разом з нами переживає цей біль втрати!" – йдеться в повідомленні університету.

Ольга Білецька. Джерело: факультет професійно-педагогічної освіти

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки. Лише за одну добу росіяни вбили в місті 6 осіб.