"Усе зводиться до політичної волі Путіна!" Зеленський озвучив "робочу схему" припинення вогню на прикладі Олешок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню не обов'язково потребує тривалої підготовки, відведення озброєння та створення буферних зон. За його словами, сучасні технології дозволяють контролювати дотримання домовленостей за допомогою безпілотників.

Прикладом такої можливості стало припинення вогню в Олешках, рішення щодо якого вдалося ухвалити швидко. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Джейку Тапперу на CNN.

Зеленський пояснив, як можна контролювати припинення вогню

Глава держави зазначив, що під час переговорів на різних рівнях – тристоронніх чи двосторонніх – сторони часто говорять про необхідність додаткового часу для підготовки до припинення вогню.

Серед аргументів називають складність моніторингу, потребу відвести озброєння та створити буферну зону з боку України.

Однак, за словами Зеленського, приклад Олешок показав, що всі ці кроки не є обов'язковими. В умовах сучасної технологічної війни моніторинг можна здійснювати за допомогою дронів, які фіксуватимуть порушення на відео.

"У вас будуть докази порушень – реальні відеозаписи", – наголосив президент.

Зеленський заявив, що все залежить від політичної волі Путіна

Президент підкреслив, що головною перешкодою для припинення вогню є не технічні труднощі, а політична позиція російського диктатора Володимира Путіна.

"Я завжди казав, що все зводиться до політичної волі Путіна. Як ми побачили, рішення про припинення вогню в Олешках було ухвалене дуже швидко. І це спрацювало", – заявив Зеленський.

Він висловив сподівання, що Україна зможе знайти спосіб підштовхнути Путіна до миру за посередництва Сполучених Штатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що після гуманітарної операції з евакуації людей з Олешок Україна пропонувала Росії продовжити та розширити режим тиші. Однак замість відповіді на цю ініціативу окупанти продовжили атаки, зокрема завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.