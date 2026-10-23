В ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовин

Росія масовано атакувала Україну після візиту Віткоффа до Москви. Такі обстріли стали невід'ємною частиною "переговорного треку" за часів президентства Дональда Трампа.

Цього разу російська атака була особливо демонстративною: окупанти застосували касетні боєприпаси для атаки по історичному центру Києва з єдиною метою – поранити чи вибити якомога більше людей. Про те, навіщо це Кремлю, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Росія відповідає терором на "мирні ініціативи" Трампа

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня знову (вже щонайменше вдев'яте) відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів глава Кремля, якого американець назвав "великим гуманістом", віддав наказ про масштабний комбінований удар по Україні із застосуванням безпілотників та ракет різних типів.

Більшість ворожих засобів ураження у ніч з 21 на 22 жовтня летіли на Київ. Для ударів Росія використала балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркони" та "Онікси", а також понад 200 ударних дронів (110 з них були реактивними).

У трьох хвилях атаки ворог запустив 21 ракету різних типів. Били росіяни по житловій, енергетичній, залізничній і комерційній інфраструктурі у 12 областях України.

Вранці президент України Володимир Зеленський повідомляв: тієї ночі щонайменше двоє українців загинули, 34 зазнали поранень.

Аналітики ISW підкреслюють: цей демонстративний терор не став чимось геть новим: Росія постійно масовано атакує Україну перед та після дво- і тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Масовані атаки відбувалися під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці у серпні 2025, переговорів США й України у Женеві і США та Росії у Москві у листопаді того ж року, під час переговорів США з Україною і Європою та США з Росією у грудні 2025-го, а також під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі у січні цього року.

Відповідь Путіна на "мирні і... Розгорнути

Втім, певна особливість у цьому обстрілі таки була. Про неї розповів позаштатний радник Зеленського з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 45 бойових елементів вибухають у повітрі. Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування. В наслідок удару постраждали 4 людини з Свято-Введеньского монастиря УПЦ", – підкреслив він.

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З цією оцінкою погодилися й в ISW.

Там наголосили, що ракет з касетною бойовою частиною по середмістю Києва росіяни запустили три.

"Удари пошкодили монастирські будівлі та іншу цивільну інфраструктуру поблизу Києво-Печерської лаври та Свято-Введенського монастиря", – зазначено у матеріалі.

Аналітики підпреслили: жодних військових цілей, по яких би могли намагатися вдарили росіяни, у цьому районі немає, відтак мета була інша: завдати якомога машсштабніших руйнувань та жертв.

Також загарбники вдарили по метрополітену і пошкодили шість швидких на станції швидкої допомоги у столиці.

"Касетні боєприпаси мають широку зону ураження та призначені для знищення ворожої живої сили або легкої техніки, що підкреслює намір Росії максимізувати шкоду та страждання цивільного населення. Касетні боєприпаси історично мають високий рівень неспрацювань, а нерозірвані бомби можуть створювати тривалу небезпеку для цивільного населення, яке проживає в уражених районах, що ще раз демонструє прагнення Росії тероризувати цивільне населення", – зазначено у матеріалі.

В ISW вважають, що саме створення нестерпних для життя умов для українців напередодні зими є основною ціллю Москви. Саме тому після оголошення Трампом 11 жовтня "енегетичного перемир'я" російські війська атакували понад 170 українських енергетичних об'єктів.

"Зростаюча інтенсивність та жорстокість російської кампанії ударів далекого радіусу дії напередодні зими 2026-2027 років підкреслює терміновість забезпечення України достатньою кількістю боєприпасів ППО, надійним супутниковим доступом з низькою затримкою над Росією та іншою західною допомогою, яка дозволить Україні захищати своє небо від російських ракет та безпілотників", – резюмували в ISW.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин. Реальне припинення війни проти Україїни агресора геть не цікавить.