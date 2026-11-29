В Харкові після удару окупантів постраждали 11 людей, спалахнула пожежа: подробиці

У Немишлянському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей. На місці влучання безпілотника спалахнула пожежа – загорілися два автомобілі та будівля поштового відділення.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своїх Telegram-каналах.

Серед травмованих – однорічна дівчинка та п'ятирічний хлопчик, у яких діагностували гостру реакцію на стрес. Нині всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Допис Синєгубова в Telegram. Джерело: Скриншот

Крім того, після влучання безпілотника загорілися два автомобілі та будівля поштового відділення. Пожежі вдалося локалізувати, триває ліквідація наслідків атаки.

Раніше, 26 листопада, російські війська завдали серії ударів по Харкову. Один із безпілотників влучив у 15-й поверх 16-поверхового житлового будинку в Новобаварському районі, де перебувало подружжя – 37-річна Дар'я та 38-річний Валерій. Жінка працювала у сфері IT, а її чоловік був системним адміністратором. Вони загинули разом зі своїм котом.

Того ж дня російський дрон атакував головний корпус Національного аерокосмічного університету "ХАІ", де постраждали четверо працівників закладу.