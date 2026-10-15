В Одесі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку: перші подробиці. Фото

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одесу, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару в будинку пошкоджено фасад, вибито вікна та двері.

На місці влучання працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Про це повідомив голова Одеській обласній військовій адміністрації Олег Кіпер.

Обстріл Одеси. Джерело: Одеська ОВА.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Обстріл Одеси. Джерело: Одеська ОВА.

6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня російські окупаційні війська двічі атакували Одесу реактивними дронами. Ціллю ворога стала адміністративна будівля, а пізніше – двоповерховий житловий будинок.Попередньо інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

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