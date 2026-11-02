В окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відео

У Луганську вночі було гучно.

Уночі проти 2 листопада у тимчасово окупованому Луганську лунали численні вибухи. Захоплене росіянами місто атакували дрони, активно працювала російська ППО.

Втім, зупинити українські БпЛА окупанти не змогли: за попередніми даними, під ударом опинилася Луганська телефонна компанія. Про це розповіли у Telegram-каналі Exilenova+.

Атака на Луганськ

Вибухи у Луганську лунали серед ночі.

"Луганськ атакують БПЛА. Повідомляють про численні вибухи", – писали в Exilenova+ невдовзі після 3 години.

Під ударом, за попередніми даними, опинилася Луганська телефонна компанія, зазначали в Exilenova+.

Атаковано Луганськ

Атака на Луганськ, вочевидь, стала ще одним етапом ширшої кампанії зі знищення зв'язку окупантів на ТОТ.

Так, десятки вибухів прогреміли в Луганську 21 жовтня. Тоді під ударом опинилися зв’язок і ІТ-інфраструктура. Тій атаці передувала аналогічна у Донецьку.

Вже 29 жовтня у Луганську знову було шумно: після серії вибухів почалися перебої з інтернетом.

Як розповідав OBOZ.UA, Сили оборони атакували логістичний хаб армії РФ в окупованому Луганську

Пожежі, що спалахнули на місцях прильотів, було видно здалеку.