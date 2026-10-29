В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: почалися перебої з інтернетом. Відео

У ніч на 29 жовтня в окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. Після атаки БПЛА в місті почалася масштабна пожежа в Центральному районі.

Також на тлі атаки фіксували перебої з інтернетом. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Наслідки атаки

За інформацією моніторингових каналів, ціллю атаки дронів стала інфраструктура компанії "Лугаком". Одразу після перших влучань в окупованому обласному центрі почалися перебої з інтернетом.

Сайт компанії активний, однак, згідно з повідомленнями в соцмережах, поповнення рахунку та особистий кабінет станом на ранок 29 жовтня недоступні. У компанії "Лугаком" заявили, що "фахівці вже працюють над відновленням доступу до всіх послуг".

Що відомо про ціль атаки

"Лугаком" – це підконтрольний окупаційній адміністрації телекомунікаційний оператор, створений на захопленій території Луганської області. Компанію створила окупаційна влада у 2015 році на базі захопленої інфраструктури українських операторів зв’язку, насамперед "Київстар" і "Vodafone Україна", та обладнання місцевої фіксованої мережі. Через незаконний статус оператор від початку працював без міжнародних і використовував маршрутизацію через російські канали.

Окупаційний оператор намагається обходити міжнародну ізоляцію й оформлювати цифрові ресурси за допомогою ТОВ "Телематика". Міжнародний європейський інтернет-реєстратор RIPE NCC не визнає юрисдикцію "ЛНР". Щоб отримувати діапазони IP-адрес і реєструвати домени, окупаційні структури використовували юридичних осіб-посередників (прокладки), зареєстрованих у Ростовській області. Ця юридична особа перебуває під жорсткими міжнародними санкціями.

Після прильотів почалася пожежа. Джерело: Exilenova+

Вибухи гриміли в Луганську. Джерело: Exilenova+

Пожежа після атаки. Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня українські дрони масовано атакували Московську область та інші регіони РФ. Унаслідок операції роботу аеропортів було паралізовано, через що два літаки, які летіли з Туреччини до Москви, розвернули назад.

Як повідомляв OBOZ.UA, у російському Воронежі вночі та вранці 26 жовтня лунали вибухи. Місто опинилося під атакою Сил оборони: зафіксували кілька осередків пожеж. Зокрема, під удар потрапив великий торговельно-діловий комплекс "Галерея Чижова", також уражено міст, авіаційний і хімічний заводи.