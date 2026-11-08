В Росії і на ТОТ України: Сил оборони уразили одразу чотири пункти управління дронами окупантів

Минулої доби українські військові уразили чотири пункти управління безпілотниками окупантів. Під ударом опинилися цілі на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також у Брянській області РФ.

Однією з уражених цілей став пункт управління БПЛА підрозділу "Рубікон" у Бердянську. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Що відомо

Найбільш цінною ціллю у Генштабі назвали об'єкт у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там українські військові уразили пункт тимчасової дислокації та пункт управління безпілотниками підрозділу зі складу російського центру "Рубікон".

Цей підрозділ належить до найбільш боєздатних російських дронових центрів. За даними Генштабу,його оператори також атакують цивільне населення у прифронтових населених пунктах.

Ще два пункти управління безпілотниками російської армії українські військові уразили поблизу Олешок на Херсонщині та в районі Білицького на Донеччині.

Четвертий об'єкт розташовувався вже на території країни-агресорки. Йдеться про пункт управління БПЛА в районі Александровського Брянської області.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Сили оборони завдали удару по спроможності Росії продовжувати ракетний терор українців. На Брянщині 6 листопада було уражено одразу дві пускові установки ОТРК "Іскандер".

Також стало відомо, що українські військові уразили два склади боєприпасів російських окупантів у Запорізькій області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів противника на Донеччині.