В Україні ліквідували найманця з Філіппін, який воював за Росію: у ГУР розкрили дані про окупанта. Фото

В Україні ліквідували громадянина Філіппін Маламбахе Сабтара Сабанала, який підписав контракт із російською армією та брав участь у бойових діях на Донеччині. Іноземний найманець був знищений наприкінці липня під час штурмових дій поблизу Костянтинівки – менш ніж через два місяці після оформлення на військову службу.

Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 39-річний філіппінець підписав контракт із російською армією 16 червня 2026 року в Рязані, а вже на початку липня його відправили на тимчасово окуповану територію України.

Що відомо про найманця з Філіппін

Маламбахе Сабтар Сабанал (Malambahe Sabtar Sabanal) народився 25 жовтня 1986 року в муніципалітеті Лабасон на острові Мінданао. За інформацією ГУР, контракт із російською армією він уклав терміном на один рік. Відповідальним за оформлення документів був лейтенант В. Романов.

В Україні ліквідували найманця з Філіппін. Джерело: Telegram/Головне управління розвідки МО України Розгорнути

Після підписання контракту філіппінця направили до навчального центру, де він провів лише півтора тижня. Там найманець намагався опанувати стрілецькі навички, після чого його відправили на фронт.

В Україні ліквідували найманця з Філіппін. Джерело: Telegram/Головне управління розвідки МО України Розгорнути

Наприкінці липня Сабанала ліквідували під час штурмових дій поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про обставини його перебування на фронті свідчить листування з іншим найманцем російської окупаційної армії, який, імовірно, також є громадянином Філіппін.

В Україні ліквідували найманця з Філіппін. Джерело: Telegram/Головне управління розвідки МО України Розгорнути

Найманець скаржився на атаки українських дронів

Як зазначили в ГУР, у повідомленні від 28 липня, за кілька днів до власної загибелі, Сабанал скаржився на постійні атаки українських безпілотників і ліквідацію свого співслужбовця. На фотографіях разом із ним також зафіксовані інші найманці, які, ймовірно, є громадянами Філіппін.

Українська розвідка наголосила, що філіппінець долучився до російської окупаційної армії попри застереження уряду своєї країни та вимоги місцевого законодавства. У ГУР вважають, що обіцянки заробити гроші не варті ризику загинути у війні проти України.

В Україні ліквідували найманця з Філіппін. Джерело: Telegram/Головне управління розвідки МО України Розгорнути

У ГУР також нагадали, що 12 серпня 2026 року повідомили про ідентифікацію ще одного ліквідованого найманця з Філіппін – Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 1989 року народження.

Загалом розвідці відомо щонайменше про трьох громадян Філіппін, які загинули, воюючи на боці Росії.

В Україні ліквідували найманця з Філіппін. Джерело: Telegram/Головне управління розвідки МО України Розгорнути

Нагадаємо, Росія активно залучає іноземців до війни проти України, зокрема громадян країн Латинської Америки. У 2026 році кількість військових із цього регіону, які потрапили в український полон, суттєво зросла.

Як писав OBOZ.UA, сотні іноземців, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, зіткнулися з невизначеністю щодо свого подальшого статусу. Москва не поспішає повертати найманців, а в окремих випадках вони не можуть повернутися ні до Росії, ні до своїх країн.