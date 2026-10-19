В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном: що відомо про розробку. Відео

Український наземний роботизований комплекс (НРК) MAT1LDA здатний пересуватися як суходолом, так і водою. Він може перевозити до 500 кг вантажу на суші та до 400 кг на воді.

Про це повідомила українська компанія Tencore на своїй сторінці у Facebook. Там також оприлюднили відео розробки. MAT1LDA увійшов до нової екосистеми безпілотних систем, презентація якої відбулася на початку жовтня 2026 року.

Що відомо про MAT1LDA

Розробкою роботизованої амфібії займалася українська компанія NODRICS. Машина має вісім коліс за схемою 8×8 і оснащена бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Для пересування водою та заболоченою місцевістю з боків платформи передбачені спеціальні понтони.

За даними розробників, MAT1LDA може перевозити до 500 кг вантажу суходолом і до 400 кг – водою. Заявлена дальність пересування становить до 160 км на суші та до 50 км на воді.

Український плаваючий НРК MA... Джерело: Скриншот Розгорнути

Український НРК MAT1LDA. Джерело: Скриншот

Серед особливостей конструкції розробники відзначають відкриту раму. Вона дає змогу швидко пристосовувати платформу до різних завдань – від перевезення вантажів у контейнерах до транспортування евакуаційних нош.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус першим у світі застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування під час наступу. На напрямку Шандриголового роботи розчистили 30 км маршрутів за дві ночі, водночас втрат серед саперів вдалося уникнути.