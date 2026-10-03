В Україні вперше знищили російську "Бандероль" за допомогою гармати літака

Український пілот на одному з вже переданих Україні французьких винищувачів Mirage 2000-5F збив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою гармати цього літака. Це – вперше і для українського повітряного простору, і для європейських, зокрема, французьких винищувачів.

Про це запевняють у спільноті French Aid to Europe ("Французька допомога Європі", – OBOZ.UA). Але де і коли це сталося, невідомо, у спільноті лише зазначають, що це було раніше.

Що сталося

"Інформація навздогін: Mirage 2000-5F став першим західним винищувачем, який знищив російську крилату ракету S8000 Banderol своєю гарматою. У 2025 році Франція передала Києву чотири Mirage 2000-5F із запасів своїх Повітряних сил", – зазначають в French Aid to Europe.

Повідомлення French Aid to Europe. Джерело: скриншот

В спільноті також пояснюють, чому про цей випадок не звітували ані українські захисники, ані французька сторона.

Справа у тому, що Збройні Сил Франції "навмисно утримують в таємниці бойові характеристики винищувачів Mirage, які було передано Україні, незважаючи на їхню продуктивність". Так чи так, французькі військові дозволяють поширювати лише зйомки ударів з "Міражів" високоточними керованими "розумними" бомбами AASM.

Чим було збито "Бандероль"

Французький винищувач Mirage в Україні. Джерело: French Aid to Europe

Основним гарматним озброєнням винищувача Mirage є дві 30-мм автоматичні авіаційні гармати DEFA 554, які вбудовані у фюзеляж літака.

Загальний боєкомплект винищувача становить 125 снарядів на кожну гармату, у яких швидкість вогню сягає до 1800 пострілів на хвилину. Для ведення вогню використовуються осколково-фугасні та бронебійно-запалювальні боєприпаси типу 30х113 мм, початкова швидкість польоту яких становить близько 815 м/с.

Про що мова

Баражуючий боєприпас "Бандероль". Джерело: Мілітарний

Російську S8000 "Бандероль" на Заході називають ракетою, у Повітряних Силах ЗСУ – баражуючим боєприпасом , а самі росіяни – то дроном, то крилатою ракетою. Насправді це – гібрид, який поєднує характеристики дрона-камікадзе та крилатої ракети.

Довжина ракети становить близько 5 метрів, діаметр корпусу – приблизно 30 сантиметрів, а розмах крил і стабілізаторів – близько 2,2 метра. S8000 оснащена китайським турбореактивним двигуном, тому крейсерська швидкість "Бандеролі" становить 500–560 км/год.

У 2026 році російські загарбники розширили застосування S8000 "Бандероль", призначеної для ударів по цілях на великій відстані.

Як повідомляв OBOZ.UA, в повітрі України і раніше збивали ці "Бандеролі", якими так вихваляються загарбники. Нагадаємо наприклад, як винищувач Повітряних Сил на гранично малій висоті збив таку "Бандероль" за допомогою ракети Р-60. І хоча бойове завдання з протиповітряної оборони здійснив льотчик на модернізованому МиГ-29МУ1, російський "дрон-ракета" було знищено за допомогою вже морально застарілої ракети Р-60.