В Україну повернули тіла 250 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У четвер, 26 листопада, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про це у Telegram повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом правоохоронці спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.

Що відомо про репатріацію тіл загиблих

Повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

До реалізації репатріаційних заходів також долучився Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Репатріаційні заходи. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Розгорнути

У Координаційному штабі окремо подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку процесу повернення тіл.

Перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ забезпечує особовий склад Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Репатріаційні заходи. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Розгорнути

Військові також організовують передачу тіл представникам правоохоронних органів та установ судово-медичної експертизи для проведення подальшої ідентифікації. Загальну координацію процесу здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Репатріаційні заходи. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Розгорнути

Попередні репатріаційні заходи та ідентифікація загиблих

Нагадаємо, 22 жовтня в межах репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Для встановлення осіб загиблих передбачалося проведення відповідних експертиз.

У СБУ наголосили, що за кожною репатріацією стоїть складна робота багатьох відомств. Їхнім спільним завданням є повернення полеглих захисників додому, щоб родини могли гідно попрощатися зі своїми близькими.

Як писав OBOZ.UA, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що від початку репатріаційних заходів в Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників. Водночас він звернув увагу на складнощі, через які процес ідентифікації загиблих відбувається повільно.