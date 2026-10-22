В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/СБУ/Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну за результатами ре...

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона вважає українськими військовослужбовцями. Надалі фахівці проведуть необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих.

Про це у Telegram повідомили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Служба безпеки України. Там також опублікували відповідні кадри репатріаційних заходів.

Що відомо про репатріацію

У Службі безпеки України уточнили, що репатріація стала результатом спільної та скоординованої роботи кількох державних відомств. До неї долучилися Об'єднаний центр при СБУ, Координаційний штаб, Центральне управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші структури сектору безпеки й оборони.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

У СБУ наголосили, що за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота. Її мета – повернути полеглих оборонців додому, щоб їхні родини мали можливість гідно попрощатися з рідними.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

Перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ забезпечує особовий склад Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Військовослужбовці також організовують передачу тіл правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Розгорнути

У Координаційному штабі окремо подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку репатріаційних заходів.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

Нагадаємо, у вересні 2026 року в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належали українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Для встановлення осіб репатрійованих передбачалося проведення необхідних експертиз та ідентифікації.

Як писав OBOZ.UA, у Міністерстві внутрішніх справ спростували інформацію про нібито репатріацію 1210 тіл українських військових. У відомстві наголосили, що такі повідомлення є фейковими, та закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам.